El tapón de cerumen se presenta cuando la cera (cerumen) se acumula en las orejas o se torna demasiado dura como para poder eliminarla naturalmente. El cerumen es una parte natural de las defensas del cuerpo y, además, es útil porque limpia, lubrica y protege el conducto auditivo al atrapar la suciedad y retrasar el crecimiento de bacterias. Cuando el tapón de cerumen se transforma en un problema, se puede tomar medidas simples para retirar la cera sin peligro. Signos y Síntomas. Dolor de oído, Sensación de inflamación en el oído afectado, Zumbido o ruidos en los oídos (tinnitus), Disminución de la audición en el oído afectado, Mareos y Tos Cuándo consultar al médico Los signos y los síntomas pueden indicar la presencia de otra enfermedad. Quizá pienses que puedes eliminar el cerumen por tu cuenta, pero no hay manera de saber si tienes exceso de cerumen sin que alguien, generalmente el médico, te revise los oídos. Presentar signos o síntomas, como dolor de oídos o menos audición, no necesariamente significa que tengas acumulación de cera, porque es posible que padezcas otra enfermedad relacionada con los oídos que necesita atención. La extracción del cerumen es más segura cuando la hace un médico. El conducto auditivo y el tímpano son delicados, por lo que el exceso de cera puede dañarlos fácilmente. No intentes introducir nada en el canal auditivo para eliminar el cerumen por tu cuenta, sobre todo si ya tuviste una cirugía del oído, si tienes un orificio (perforación) en el tímpano, si sientes dolor o si sale algún exudado del oído. A los niños generalmente se les revisan las orejas como parte de cualquier examen médico, por lo que en caso necesario, el doctor puede retirarle el exceso de cerumen durante la visita al consultorio. Causas La piel que recubre la parte externa del canal auditivo tiene unas glándulas que secretan el cerumen de los oídos. El cerumen y los vellos diminutos dentro de estos conductos atrapan el polvo y otras partículas extrañas que pueden dañar las estructuras más profundas, como el tímpano. En la mayoría de las personas, una pequeña cantidad de cerumen suele desplazarse hasta la abertura del oído, donde el agua lo elimina o sale por sí solo a medida que el nuevo cerumen secretado lo reemplaza. El cerumen puede acumularse y obstruir el canal auditivo cuando se lo secreta en cantidad excesiva o no se lo elimina bien. El tapón de cerumen suele producirse cuando las personas tratan de limpiarse ellas mismas los oídos con hisopos de algodón u otros productos, porque no logran extraerlo, sino que lo empujan más adentro en el oído. Diagnóstico El médico puede determinar si hay un tapón de cerumen al examinar la oreja con un instrumento especial que ilumina y amplía el oído interno (otoscopio). Tratamiento El médico puede extraer el exceso de cerumen con un pequeño instrumento curvo, llamado legra, o con succión mientras inspecciona el oído. El médico también puede sacar el cerumen con un irrigador o con una pera de goma y agua tibia. Si la acumulación de cerumen es un problema recurrente, el médico puede recomendarte un medicamento para extraer el cerumen, como el peróxido de carbamida (estuche Debrox para extracción del cerumen, sistema Murine para extracción del cerumen). Como estas gotas pueden irritar la piel delicada del tímpano y del canal auditivo, úsalas solo según las indicaciones. No escarbes para sacarlo Nunca intentes sacar el exceso de cerumen o el cerumen seco con objetos de uso común, como sujetapapeles, hisopos u horquillas para el cabello, porque podrías empujar el cerumen más adentro en el oído y causar daños graves a las paredes del canal auditivo o al tímpano. Escrito por el personal de Mayo Clinic

Imagen ilustrativa.



Tapón de cerumen

