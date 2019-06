La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Hubo una reunión en La Plata entre el Sindicato Municipal y la Municipalidad







Fue en la sede central del Ministerio de Trabajo provincial. Mientras el gremio emitió un comunicado donde entiende que el Ministerio les falló "favorablemente", el Municipio emitió otro donde asegura que "no se trataron temas vinculados al Convenio de Colectivo en sí". El viernes en el Salón Paritario del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo una audiencia entre representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana y del Ejecutivo Municipal. Según indicó el gremio en un comunicado de prensa, la reunión estuvo relacionada "con la legalidad de algunos artículos del Convenio Colectivo Trabajo que habían sido observados" por el Honorable Tribunal de Cuentas. "Lo manifestado por el Ministerio de Trabajo fue contundente: el Convenio tiene total vigencia y la única manera de introducirle cambios es con un acuerdo de ambas partes", manifestaron desde el Sindicato. En representación del Municipio estuvieron el secretario Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrete, y la directora general de Asuntos Legales, Lucia Schirripa, mientras que por el Sindicato estuvieron su secretario general, Carlos Barrichi, el secretario de Prensa, Norberto Burgueño, el delegado paritario Claudio López, el apoderado Ricardo Braley y la asesora legal Alicia Zungri. "La controversia se inicia por la supuesta ilegalidad del Convenio en general y de algunos artículos en particular, pero quedó demostrado que hicimos la cosas bien, y nuestro convenio tiene total vigencia", destacó Barrichi. "Los compañeros tienen que estar tranquilos que no vamos a declinar en ninguno de los derechos conseguidos, y vamos a seguir luchando para que la Ley 14.656 y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo se respete en su totalidad", concluyó. Mientras tanto, desde la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal del Municipio aclararon que los temas abordados en la reunión fue "por recomendación del Honorable Tribunal de Cuentas considerando que el CCT suscripto en 2015 no habia pasado por el control de legalidad. En ese contexto no se trató ningún tema vinculado al convenio colectivo de trabajo en si, solamente se abordó lo referido a las licencias gremiales pagas que según en Tribunal de Cuentas sería contrario a la Ley Nacional de Relaciones Sindicales y por lo cual tienen formalizados cargos pecuniarios los dirigentes del sindicato", señalaron y detallaron que "específicamente, se planteó que el HTC no admite que se paguen sueldos a personas que no ejercen funciones municipales y sostiene que esos salarios deben ser pagados por el Sindicato".

