La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Todavía no se sabe la causa exacta del apagón nacional







Están identificadas una serie de fallas, pero se desconoce por que las empresas distribuidoras fueron incapaces de contenerlas. En Campana todavía se registran problemas de energía. A 72 horas del inédito apagón que afectó a toda la Argentina con excepción de Tierra del Fuego, el Gobierno aún no tiene precisiones sobre las causas del traumático episodio que abre interrogantes sobre la sustentabilidad de un sistema energético que cuesta unos U$S 9.500 millones anuales mantener. "Se siguen investigando las causas para determinar con precisión lo ocurrido, pero aún no tenemos información para brindar", dijo un portavoz de la Secretaría de Energía consultado por la agencia NA. Por ahora, la información que trascendió es que se identificaron cuatro fallas: dos inconvenientes en el sistema de transmisión y dos centrales que se subieron tarde al sistema, según indicaron las empresas Transener y Cammesa. Uno de los problemas fue que hubo alertas sobre dos desperfectos en el sistema de transmisión y en ese punto dos centrales demoraron en reaccionar. Pero aún no hay precisiones sobre cómo ocurrieron esas fallas y menos aún si existe alguna sospecha de eventual sabotaje. La Secretaría de Energía anunció el lunes que, como prevención, la red nacional tomará 25% menos de energía del Litoral, donde se originó el problema. A las 18 de este martes, había 3.254 usuarios sin suministro en el área de Edenor y 13.142 en la de Edesur. En total, poco más de los 16.000, la mitad de los 30.000 que se habían informado el lunes por la noche. Lo que está más claro hasta ahora es que el origen de los problemas se desató en el corredor Litoral. La primera falla ocurrió en el tramo Colonia Elía/Campana, pero el apagado de esa línea fue exitoso, es decir que no provocó efectos en el sistema. Lo que ocurrió fue que la anomalía se repitió y allí empezaron las dificultades serias, porque un tramo que debió haber quedado inhabilitado automáticamente siguió activo. A esto se sumó otra falla en una obra que se está realizando para desplazar una torre de 120 metros de altura, que estaba sobre el río y se pretende llevar a tierra firme, y por ello estaba fuera de servicio. Ante ese cuadro de eventos desafortunados, técnicos de Transener intentaron realizar un puente que uniera los puntos fuera de funcionamiento, pero no alcanzó.





7:06 DE LA MAÑANA CAMPANA Y EL RESTO DEL PAÍS SUFRIÓ UN CORTE DE ENERGÍA INÉDITO. COMPLICACIONES EN LA CIUDAD Campana sufrió el corte de luz y si bien las actividades ya se encontraban reducidas por ser día domingo, las pocas que se registraban quedaron totalmente paralizadas. La espesa capa de nubes y la lluvia con la que amaneció el domingo se sumó a la falta de luminarias para quitarle gran porcentaje de visibilidad a las calles. Los semáforos también dejaron de funcionar. En el centro, los contados comercios que estaban abiertos debieron posponer sus operaciones con tarjetas, mientras apelaban a las fuentes de luz que pudieran funcionar sin estar conectadas a la red eléctrica para mantener la visibilidad en sus locales. Las plantas industriales también se vieron afectadas por el apagón y debieran desplegar planes de contingencia para disminuir los riesgos. Las primeras zonas en recuperar la energía fueron los barrios Ariel del Plata, Villanueva, 9 de julio, Héroes de Malvinas, Las Acacias, Las Campanas y Sarmiento. En el Hospital y alrededores, y luego de que el apagón nacional fuese solucionado, se registró otro corte de luz producto de una falla en el generador. En tanto, este martes se registraron fallas en algunas áreas de la ciudad. El Campito de Siderca estuvo totalmente apagado. Además, desde Las Campanas, Las Praderas y Otamendi se denunciaron cortes en el suministro de agua, que depende del funcionamiento de bombas eléctricas.

Imagen ilustrativa.

Todavía no se sabe la causa exacta del apagón nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: