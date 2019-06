La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Automovilismo:

El piloto campanense se prepara para la cuarta fecha de la temporada de la Clase A del TC Regional y ya tiene claro su objetivo para este año. En su taller de la Colectora, Gastón Fernández espera el contacto periodístico trabajando con su equipo de cara a la próxima carrera de la Clase A del TC Regional. Y aunque explica que el auto se arma en su casa, remarca que allí se tienen todos los elementos para ser competitivos a la hora de tirar el auto a la pista, después de algunos problemas vividos en la última presentación: "En la tercera fecha que disputamos en el Mouras, un inconveniente con la presión de aceite nos dejó con las manos vacías. Lo que rescato, por suerte, es que mi viejo Rubén pudo correr. Era lo que yo más deseaba por todo lo que hace por el auto y como le gusta. Y cumplió. Diría que completó una más que destacada labor, arribando a la bandera a cuadros, luego de un fin de semana que nos tuvo permanentemente trabajando sobre la planta impulsora. Te soy sincero: es lo que más rescato de ese fin de semana", señala Gastón. -¿Y ahora cómo se sigue? -Trabajando ya con miras a la cuarta fecha del torneo. La Clase A regresa tras cuatro años al Coliseo Porteño, situación que fue recibida con enorme alegría por mi familia y por todos los componentes de los chasis. Nos impulsa terriblemente volver a Buenos Aires. Es un trazado donde anduvimos muy bien en el TC del Oeste y con los ALMA. De todos modos hay que acostumbrarse a las reacciones de estos autos, a la frenada y al tránsito, porque no hay referencia alguna. Será nuevo para la mayoría. -¿Y en qué se trabaja de cara a lo que viene? -Actualmente trabajamos en los amortiguadores, porque durante todo el fin de semana penamos con una ida de trompa importante que nos complicaba bastante. El auto se está repasando por completo y el motor está en manos de Leo Scocozza, porque lamentablemente a las tres vueltas de mi final se fue la presión de aceite abajo y se rompió. Pudimos alquilar un motor de Los Mellizos y de esa manera mi papá pudo darse el gusto de hacer una gran carrera y ver la bandera a cuadros. Esa fue nuestra mayor alegría, porque el viejo hizo un esfuerzo muy grande para llegar a esta carrera y realmente disfrutamos viéndolo en pista. -¿Pero vos cambiaste de motorista? -Sí, claro, porque nosotros estábamos con Licalze y estábamos conformes. Lo que pasó fue que por su trabajo no nos brindaba atención en pista y se complicaba más de la cuenta. Lo hablamos con él y como tiene que atender muchos autos en el TC Bonaerense, no nos podía acompañar. Una lástima. Ahora arreglamos con Leo Scocozza hasta fin de año, ya que en algún momento tuvimos problemas y nos dio una mano y estamos contentos con él en este momento. Tenemos un conjunto que evoluciona bien, pero nos falta suerte en el motor. Normalmente tendríamos que estar entre los mejores cinco de la Clase A, porque realmente el chasis anda muy bien. Ojalá esta racha se rompa en Buenos Aires y podamos sumar. Hoy estamos a un paso del top ten y queremos pintarle un sólo dígito al "Guacho" en el 2020. -¿Se llega a eso? -Y nos tenemos mucha fe. El auto siempre fue competitivo y por algunas pequeñas cosas a veces nos dejó a pie. -Sin embargo, hiciste varios podios. -Seguro, el auto está. Vos te das cuenta que hay cinco autos que marcan el ritmo y nosotros estamos ahí. Será cuestión de esperar, ya se va a dar. Ayer hacíamos un balance del año con mi viejo y fuimos evolucionando desde el arranque. Será cosa de saber esperar. -Si se viene otra con pilotos invitados, ¿va papá? -¡Qué te parece! Lo tiene merecido y ya demostró. Lo llevó muy bien al auto y ese recuerdo para él es inolvidable. -¿Es cierto que cuando se sentó en la butaca no veía los pedales y te preguntó a vos dónde estaban? -Sí, fue bárbaro eso, porque salió apurado por los tiempos para salir a pista y por su físico no los veía bien y me decía que le indicara dónde estaba cada pedal. Nos quedó como anécdota, pero igual agarró mecha y corrió toda la competencia. -¿Y cómo van manejando el tema del presupuesto? -Como todos, estamos complicados. No es fácil estar en la alta competencia. Uno sigue por esa pasión que tiene y mi viejo me da una gran mano. Uno conoce mucha gente, pero no todos pueden colaborar. Siempre viene y pregunta cómo nos fue y uno es un agradecido, pero no hay publicidades como se necesita y ya sabemos que este año seguirá igual. -Igualmente, habrá agradecimientos… -Como siempre. Permitime agradecer a mi viejo, a mi familia, a Horacio que se labura todo, a Natalia que pasa un montón de horas arriba del auto, a Juan que se sumó al equipo ahora y nos da una mano enorme y a Repuestos Servi Cars, por todo lo que nos brinda.

