Con mucho sufrimiento, el Tricolor derrotó 3-1 al Pincha, cumplió con su parte y se vio beneficiado por las derrotas de UNLaM y San Lorenzo. Pero todavía le falta un resultado: necesita que Estudiantes no le gane hoy a la UAI. La definición por el último lugar de clasificación a los playoffs de la División de Honor 2019 tenía a cuatro equipos involucrados. Entre ellos, Ciudad de Campana. Y el Tricolor fue el único que festejó en la 12ª fecha que se disputó el sábado por la noche: venció 3-1 a Estudiantes de La Plata como local y se vio beneficiado por las derrotas de Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y de San Lorenzo, que se quedaron sin chances. Sin embargo, el elenco campanense todavía debe esperar un resultado favorable más: que el Pincha no derrote esta noche a Universidad Abierta Interamericana (UAI). Si ello sucede, el CCC se habrá clasificado entre los ocho mejores y, sobre todo, habrá asegurado su permanencia en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). En la noche del sábado, en su gimnasio de Chiclana 209, el equipo dirigido por Hernán Carneri sabía que la única opción que tenía era la victoria 3-0 o 3-1 ante Estudiantes de La Plata, un rival que llegaba a nuestra ciudad sabiendo que un triunfo le garantizaba un lugar en playoffs. Y en ese contexto, los visitantes comenzaron mucho mejor el juego y se llevaron 25-20 el primer parcial. Así, Ciudad de Campana quedó contra las cuerdas: ya no podía ceder ningún set si quería clasificar a playoffs. Sin embargo, el dominio del juego seguía siendo del Pincha y parecía que la ilusión se desvanecía. Incluso, la visita tomó cuatro puntos de ventaja y los sostuvo hasta el momento decisivo. Por eso, Mauricio Viller sacó 24-20 abajo. "Ya estaba, era imposible", admitió luego el entrenador Hernán Carneri sobre ese momento. Pero el primer saque del capitán Tricolor fue ganador. Y el segundo también. Y después llegó un bloqueo del juvenil Ramsés Cascú. Y posteriormente, Ciudad defendió y el contrataque de Franco Lergen fue positivo para el inesperado 24-24. Y todo esto sin el opuesto Javier Vega, quien ya había dejado la cancha con notorias molestias en su rodilla (Carlos Alanis asumió su función, mientras que Lergen y Viller siguieron como puntas). El dramatismo no se terminó en el 27-25 a favor del CCC en ese segundo parcial. Es que el tercer set también fue favorable a Estudiantes (llegó a estar 22-19), pero nuevamente, en la recta final, el Tricolor estuvo más firme y volvió a quedarse con el set por 27-25. Después, en el cuarto ya no dejó dudas: 25-16 para sellar el triunfo, quedarse con los tres puntos, desatar el festejo y mantener vivas sus esperanzas. "El objetivo nuestro era ganar tres de los cuatro partidos finales para llegar con margen al playout (NdR: a la Zona Permanencia se arrastra el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular). No pensábamos en la clasificación a playoffs, sino que fuimos partido a partido para, en todo caso, llegar enfocados al playout, que es muy difícil, porque descienden cuatro. Los resultados se nos fueron dando, los del resto también y hoy nos queda esperar ver qué pasa con Estudiantes ante la UAI", explicó Carneri en diálogo con LAD. Igualmente, el entrenador advirtió: "Tenemos que estar mentalizados para que el resultado, en caso de no beneficiarnos, no nos afecte. Nuestro objetivo es asegurar la permanencia. Si lo podemos hacer clasificándonos a playoffs, mucho mejor". FECHA 12 El sábado, la 12ª fecha de la División de Honor dejó los siguientes resultados: -Ciudad de Campana 3-1 Estudiantes (20-25, 27-25, 27-25 y 25-16) -Ciudad de Buenos Aires 3-0 Vélez Sarsfield (25-21, 25-16 y 25-18) -Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 UNLaM (25-18, 25-22 y 25-12) -River Plate 3-2 San Lorenzo (27-25, 15-25, 25-13, 20-25 y 15-9) -Tortuguitas 0-3 Ferro Carril Oeste (14-25, 14-25 y 16-25) -Club Italiano 3-0 UNTREF (25-21, 25-22 y 25-13; jugado el 4 de junio) En tanto, el encuentro entre UAI y Boca Juniors se disputará este viernes 21. FECHA 13 Por esta jornada ya se adelantaron tres encuentros: UNTREF 1 - Ciudad de Campana 3; UNLaM 3 - Tortuguitas 0; y San Lorenzo 0 - Municipalidad de Lomas de Zamora 3. Mientras que esta noche jugarán: Boca Juniors vs River Plate, Estudiantes (LP) vs UAI, Ferro Carril Oeste vs Ciudad de Buenos Aires y Vélez Sarsfield vs Club Italiano.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL CCC, QUE DIERON VUELTA DOS SETS QUE TENÍAN PERDIDOS (IG: @PERFECTAS.IMPERFECCIONES).

#Voley Con mucho sufrimiento, Ciudad de Campana derrotó 3-1 a Estudiantes (LP) y mantiene vivas sus chances de clasificación a los playoffs de la División de Honor. Todavía le falta un resultado: necesita que Estudiantes no le gane este miércoles a la UAI por la última fecha. pic.twitter.com/UIAoYiWuVn — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de junio de 2019

