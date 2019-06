El Tricolor tendrá un duro compromiso ante el líder de la Segunda División de la URBA.

Por la 11ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará este jueves como visitante a El Retiro, equipo que ha ganado sus diez compromisos anteriores y que marcha como único líder del campeonato.

Por su parte, el Tricolor llega a este encuentro después de haber conseguido una muy buena victoria como local: 39-32 sobre Las Cañas. De esa manera, el CCC llegó a los 16 puntos y se ubicó en la 10ª colocación de la tabla que lidera El Retiro con 45.

Esta 11ª fecha, que se disputará íntegramente este jueves feriado, también tendrá los siguientes partidos: Atlético Chascomús vs Club Argentino, Varela Jr vs La Salle, Virreyes vs San Miguel, Gimnasia de Ituzaingó vs Tiro Federal de San Pedro, Mercedes vs Los Cedros y Las Cañas vs Del Sur Rugby.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) El Retiro, 45 puntos; 2) Virreyes, 35 puntos; 3) Las Cañas, 32 puntos; 4) Mercedes, 30 puntos; 5) Los Cedros, 28 puntos; 6) Del Sur Rugby, 26 puntos; 7) La Salle, 25 puntos; 8) Tiro Federal de San Pedro y Gimnasia de Ituzaingó, 22 puntos; 10) Ciudad de Campana 16 puntos; 11) Atlético Chascomús y Club Argentino, 15 puntos; 13) Varela Jr, 9 puntos; 14) San Miguel, 7 puntos.