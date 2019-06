La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Copa América:

Argentina buscará redimirse ante Paraguay











BRASIL NO PUDO CON VENEZUELA Ayer comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América "Brasil 2019" con dos encuentros correspondientes a la Zona A. En primer turno, Perú dio vuelta su partido ante Bolivia (comenzó ganando con un penal de Marcelo Moreno Martins) y se impuso por 3-1 con goles de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores. Luego, por la noche, Brasil no pudo con Venezuela y terminó 0-0. De esta manera, Brasil y Perú quedaron como líderes con 4 puntos; Venezuela está tercero con 2; y Bolivia en el cuarto lugar sin puntos. En tanto, la primera fecha se cerró con la acción del Grupo C, donde se dieron dos goleadas: Uruguay superó 4-0 a Ecuador con goles de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y Arturo Mina (en contra), mientras que Chile goleó 4-0 a Japón con tantos de Erick Pulga, Eduardo Vargas (2) y Alexis Sánchez. Por este Grupo C, mañana jueves jugarán Uruguay vs Japón (20.00) y el viernes lo harán Ecuador vs Chile (20.00). Después de la derrota en el debut ante Colombia, la Selección Nacional enfrenta hoy desde las 21.30 al combinado guaraní. Lionel Scaloni realizaría cuatro cambios. Luego del frustrante debut contra Colombia, la Selección Argentina buscará hoy su primera victoria en la Copa América "Brasil 2019". Será desde las 21.30 horas en Belo Horizonte, donde enfrentará a Paraguay por la segunda fecha del Grupo B. Tras la derrota 2-0 del sábado, Lionel Scaloni realizaría hoy cuatro modificaciones en la alineación titular. Al menos eso se dejó ver en la práctica que desarrolló ayer: Milton Casco ingresaría por Renzo Saravia; Roberto Pereyra lo haría por Guido Rodríguez; Rodrigo De Paul por Ángel Di María; y Lautaro Martínez por Sergio Agüero. El entrenador no confirmó la formación, aunque sí trascendió una prolongada charla que el DT mantuvo con los jugadores, quienes le habrían recriminado enterarse de las modificaciones por la prensa. "Hablamos de todo lo que se viene, de la unión del grupo y de que estamos en un momento importante. Todavía para nosotros hay tiempo en esta Copa y realmente empezará todo ahora. La unión de grupo es importante, que los jugadores se expresen y hablen. Para mí como entrenador es fundamental y eso es lo que hicimos hoy. Hicimos que la mayoría se exprese y fue una reunión positiva", explicó Scaloni al respecto. De darse las modificaciones, Argentina formaría hoy con Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Por su parte, Paraguay llega a este compromiso después de igualar 2-2 con Qatar en la primera fecha, en un partido que los dirigidos por Eduardo Berizzo ganaban 2-0 con goles de Oscar Tacuara Cardozo y Derlis González. En tanto, en el otro encuentro de la segunda fecha de este Grupo B lo protagonizarán Colombia y Qatar y se jugará desde las 18.30 horas.

ARGENTINA ENTRENÓ AYER EN EL PREDIO CIDADE DO GALO, DEL ATLETICO MINEIRO



