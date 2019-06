La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Breves: Fútbol







BOCA EN RÍO LUJÁN El plantel de Boca Juniors comenzó con los trabajos de pretemporada en las instalaciones del Hotel Sofitel de nuestra ciudad, ubicado en el barrio Río Luján. Desde el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro esperan que hoy se incorpore Alexis MacAllister, quien rescindió contrato con Argentinos y ahora se sumará al Xeneize. Además, evalúan también el estado de los campos de entrenamiento, dado que quedaron complicados por la gran cantidad de lluvias de los últimos días. SIGALI SIGUE El campanense Leonardo Sigali llegó a un acuerdo con la dirigencia de Racing Club para la actualización de su contrato y seguirá ligado a La Academia hasta junio de 2022. La continuidad del defensor oriundo del barrio La Esperanza era uno de los principales objetivos del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet. GAGO, A VÉLEZ El mediocampista Fernando Gago fue anunciado ayer como nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield. Tras sufrir una nueva lesión en el tendón de Aquiles, el jugador había rescindido su vínculo con Boca Juniors y ahora se incorpora al Fortín sin cargo y sin opción y con un contrato por productividad. A su vez, la institución de Liniers anunció también las incorporaciones de Maximiliano Romero y Tomás Guidara. FEDERAL A En el partido de ida de la final de la Reválida del Torneo Federal A, Alvarado de Mar del Plata igualó 0-0 como visitante frente a San Jorge de Tucumán y ahora tendrá la oportunidad de definir en La Feliz el ascenso a la Primera B Nacional. PRIMERA B METRO Después de las suspensiones por lluvias, San Telmo recibirá mañana jueves desde las 14.10 horas a All Boys en la revancha de la Final del Reducido. En el partido de ida, los de Floresta se impusieron por 3-1 y llegará con esa ventaja a la Isla Maciel. PRIMERA C Esta tarde, desde las 15.00, Villa San Carlos recibirá a Excursionistas para el partido de ida de la final del Reducido de la Primera C. El ascenso a la Primera B Metropolitana se definirá en la revancha, a disputarse en el Bajo Belgrano. PRIMERA D El ascenso vía Reducido a la Primera C se definirá mañana jueves en General Villegas, cuando Liniers reciba desde las 14.00 a Real Pilar. En el partido de ida, el Monarca se impuso por 2-0. El plantel realizó la primer práctica de la pretemporada en Cardales Campana. Arrancaron temprano con los ejercicios.#PretemporadaBoca #Campana #Boca pic.twitter.com/13poU3zbpY — Peña CampanaesdeBoca (@CampanaesBoca_) 18 de junio de 2019

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: