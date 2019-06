La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/jun/2019 Premio a médico argentino:

Un estudio liderado por el Dr. Matías Iglicki, del Hospital Universitario Austral, busca prevenir la ceguera por retinopatía diabética en las personas que muestren rasgos de esta enfermedad. La identificación se realiza a través del análisis digital de las retinografías. El Dr. Matías Iglicki, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, fue distinguido por la International Council of Ophthalmology, la organización oftalmológica más prestigiosa del mundo, con una beca para continuar su investigación sobre la prevención de ceguera por retinopatía diabética a través del diagnóstico por imágenes digitales de las retinas en pacientes diabéticos. Es la primera vez que este premio es otorgado a un profesional de un país latinoamericano. El especialista explicó que "intentamos reconocer a los pacientes diabéticos que muestran signos de cualquier etapa de retinopatía diabética y los distinguen de los pacientes diabéticos sin signos de esta enfermedad. La implementación de la detección automática y la recomendación de tratamiento inmediato permitirán prevenir la ceguera de esta enfermedad y al mismo tiempo reducir enormemente los costos para los sistemas de salud". El objetivo, según explicó el Dr. Iglicki, es "formar y brindar servicios de telemedicina a compañías de seguros de salud y gobiernos de países en desarrollo para evitar complicaciones en casos de retinopatía diabética mediante el diagnóstico temprano por exámenes de detección. Se lograría ahorrar costos, minimizar la necesidad de tratamientos y cirugías costosas avanzadas, y, sobre todo, mejorar la calidad de vida del paciente". La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en adultos jóvenes en países industrializados y una de las complicaciones más graves de la pandemia diabética que afecta al 7% de la población adulta, una prevalencia que promete duplicarse en las próximas décadas. "Se sabe que un tratamiento correcto y oportuno puede prevenir más del 90% de la ceguera potencial", destacó el especialista del Hospital Universitario Austral. Sin embargo, la ceguera por diabetes sigue aumentando su incidencia en el mundo y se estima que de la población que padece la enfermedad, aproximadamente el 50% no sabe que está afectada. "En vista de esta realidad, un diagnóstico oportuno adquiere un enorme valor", detalló el Dr. Iglicki. La International Council of Ophthalmology es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial que da soporte técnico, humano y económico para mejorar los algoritmos de las investigaciones presentadas. El premio otorgado al Dr. Iglicki fue reconocido de entre 75 aplicaciones.



