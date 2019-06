Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 21/jun/2019. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del viernes, 21/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, pasó por Campana Una docente cayó al río Paraná La Agrupación Jorge Varela definió su postura sobre la unidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, pasó por Campana











"Siempre admiré a Sergio" El candidato a intendente Rubén Romano destacó el acompañamiento del movimiento obrero -y en especial de Sergio Palazzo- al Frente de Todos. "Es muy importante para nosotros que la pata sindical nos apoye en este desafío que enfrentamos, sobre todo en la figura de Sergio, que ha sido una persona siempre al frente de los reclamos de los trabajadores y que ha sido coherente desde el principio", dijo Romano. "Siempre lo admiré, lo seguía y lo escuchaba, porque es una palabra muy influyente en las decisiones del movimiento obrero", destacó el concejal. El candidato a jefe comunal remarcó que "la unidad es uno de los esfuerzos mas importantes" que están llevando a cabo desde el peronismo "para poder llegar con un mensaje a los vecinos y vecinas y contagiarles la necesidad del cambio en una ciudad que esta totalmente mirando la problemática de la obra pública, pero no termina de comprender que las necesidades pasan por otro lado". Respaldó la candidatura de Rubén Romano a intendente. Además, habló del lugar que debe ocupar el movimiento obrero en la propuesta electoral del Frente de Todos. "La sociedad ya está condenando a Cambiemos en cada uno de los procesos electorales" En otra muestra del apoyo del grueso del movimiento obrero al Frente de Todos, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, visitó Campana para respaldar la candidatura a intendente de Rubén Romano y compartir su visión del país y los desafíos que tendrá el gobierno que asuma en diciembre. El gremialista, uno de los referentes más importantes del armado electoral que encabeza la dupla de Alberto Fernández-Cristina Kirchner, fue recibido por los integrantes locales del Frente de Todos, entre ellos el propio concejal Romano, la concejal Soledad Calle, el presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, y la delegada local La Bancaria, Georgina López. "La realidad la veo como muchos argentinos: con absoluta preocupación", expresó Palazzo en conferencia de prensa, minutos antes de hablar ante una multitud en la sede gremial de la Unión Obrera Metalúrgica. El sindicalista cuestionó que a Cambiemos "no le da un solo indicador, y particularmente en lo económico y social", y aseguró que Argentina "ha tenido un retroceso muy importante en materia de producción, empleo y seguridad social". "Y creo que esta elección que se avecina es una muy buena oportunidad de hacer prevalecer un proyecto que vuelva a darle a los argentinos la inclusión que les dio el gobierno anterior", sostuvo Palazzo. En ese sentido, el jefe de los bancarios hizo hincapié en el papel que debe desempeñar el movimiento obrero: habló de la responsabilidad de "articular la protesta social", de "tener participación en el armado de las propuestas de los candidatos" y de "garantizar la gobernabilidad de quien asuma" tras las elecciones de octubre. "El movimiento obrero deberá acompañar para tener un gobierno que por primera vez no sea una lluvia de verano, sino que consolide los cimientos para que sea duradero en el tiempo, para que la derecha no haga lo que siempre hace cada vez que asume al poder: dejar al país en condiciones paupérrimas desde lo social, lo económico y condicionado", sostuvo Palazzo. Pero para lograr el triunfo en las urnas, hay que ofrecerles a los argentinos una oferta superadora a la de Cambiemos, afirmó Palazzo: "Creo que hay que tener un programa, porque a partir de eso podemos decirle a la sociedad hacia dónde vamos, cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer y cuándo vamos a encontrar la luz del camino. A diferencia de lo que fue la gestión actual, un sin número de propuestas incumplidas a partir de una especulación electoral". "Creo que la sociedad ya lo está condenando en cada uno de los procesos electorales y que se va a repetir con mayor fuerza en octubre", expresó el líder gremial. Por último, se refirió al "importante" espacio que el movimiento obrero debe aspirar a ocupar en las listas territoriales. Dijo que debe ser un lugar "importante" porque "la voz de los trabajadores tiene que escucharse en un Concejo Deliberante, una legislatura provincial y el Congreso de la Nación", aunque respaldada en una "propuesta incorporada a un proyecto" político definido. "Lo principal (para esos candidatos) es defender las posiciones del movimiento obrero, pero tiene que ser dentro del programa que compartamos", manifestó Palazzo. En tanto, Georgina López resaltó la visita de Palazzo a la ciudad. "Es un honor que esté mi conductor, un gran compañero y una persona que admiro mucho, por toda la construcción que ha hecho todo este tiempo y del cual los bancarios aprendimos día a día", aseguró. La gremialista local destacó la figura de Palazzo por su "coherencia entre el decir y el hacer" y afirmó que su pasó por Campana "simboliza que hay esperanza y organización" de cara a la contienda electoral. Además, ponderó su presencia como referente del Frente de Todos en una ciudad "muy atacada por la política de Cambiemos" donde "muchas empresas han cerrado por la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo".

El dirigente Sergio Palazzo fue recibido por la delegada local de La Bancaria, Georgina López, y el candidato a intendente Rubén Romano.





También acompañaron al jefe de los bancarios la concejal Soledad Calle y el presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo.





Palazzo habló en un SUM de la UOM repleto de militantes del Frente de Todos, gremialistas locales y vecinos.

El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, pasó por Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: