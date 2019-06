La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 Muere agente del Servicio Penitenciario en un accidente de tránsito







El hecho fue registrado en la noche del miércoles en calle Rivadavia, a la altura de la Feria. Un agente del Servicio Penitenciario de la cárcel de Campana falleció este miércoles en la noche tras chocar con su moto contra un automóvil que efectuaba un giro para ingresar a la feria de la Ruta 6. La víctima fatal fue identificada como Javier Verón, integrante del cuerpo de vigilantes de la Unidad Penal 41. Según trascendió, el accidente se produjo cuando una Peugeot Partner intentó entrar a la Feria, pero embistió en la maniobra a la Brava 150 de Verón, que circulaba sin las luces encendidas. El deceso habría sido en el acto. En tanto, otra moto que también se desplazaba en dirección al centro tropezó con la Brava 150 y terminó por arrojar a su motociclista varios metros por el pavimento. Debió ser trasladado por personal médico del SAME al Hospital Municipal San José. Acusaba un fuerte dolor en uno de sus hombros. Efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense manifestaron su pesar por el fallecimiento de Verón y le enviaron sus condolencias a la familia.

El hombre, que sería oriundo de Corrientes, volvía en moto a la ciudad.





SAME asistió al segundo motociclista involucrado en el hecho.

#Dato [hilo] doble accidente frente a la Feria. De la Brava 150 el conductor fallecido era personal del SPB. De la Wave 110 el joven llevaba casco, manifestaba dolor en el hombro al momento que lo trasladaban los médicos de SAME 3. Se hicieron cargo dos de Policía Local. pic.twitter.com/AZCVtIxvSO — Daniel Trila (@dantrila) 20 de junio de 2019 #Dato hondo pesar en el Complejo Penitenciario de Campana, Javier "viejo" Verón, de Vigilancia y Tratamiento U41, perdió su vida en un accidente de moto ocurrido anoche en Av. Rivadavia frente a la Feria Ruta 6. Los compañeros de trabajo envían sus condolencias a los familiares. pic.twitter.com/HhkShQXnAa — Daniel Trila (@dantrila) 20 de junio de 2019

