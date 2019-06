La "Gran Ricardito", cuarta parte

Hay un sexto comercio estafado por Ricardo Nieto en Campana utilizando tarjeta VISA. Se trata de la bicicletería DITMAR, que se suma a ferretería Candela, Vagus Bike, Cicles Herrera, Moto Star, y Servicio Técnico HD. La cifra acumulada hasta el momento supera los $100 mil. "Yo también caí. Después de un Día del Niño horrible, pensé que me lo había mandado Dios. Pero por lo visto me lo mandó el diablo…" dice Roberto Di Tomaso, de la bicicletería DITMAR, sobre Sarmiento. Ricardo Nieto, lo estafó con dos operaciones por un total de $31 mil el pasado 8 de noviembre. "Si pasa la tarjeta, no hay vuelta de hoja, está todo bien. Primero me compró una bicicleta de $22 mil, y luego eligió otra de $9 mil. Pero es todo muy extraño. Para mí que trabaja con alguien desde adentro de VISA, porque el contracargo me aparece recién el 12 de febrero: 4 meses después, cuando el máximo usualmente es de 45 días. Después me empezaron a dar vueltas con excusas como para ganarte por cansancio… me enteré por el diario que hubo otros estafados y ahora voy a consultar al abogado que ayudó a los Herrera". A mediados de abril, dábamos cuenta que un "cliente" de otra ciudad había denegado la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil: Bagus Bikes, Moto Star y también a Servicio Técnico HD, comercio que declinó su reclamo dado que perdió los cupones de la operación. Sin embargo, en vez de bloquear la tarjeta utilizada, VISA debitó a su favor el monto de las operaciones de las cuentas bancarias de esos comercios. Merced a esa publicación en estas páginas, nos anoticiamos de un cuarto damnificado: la bicicletería de Miguel Herrera, a quien lo estafó en octubre con $25 mil, y días atrás logró recuperar su dinero. Días atrás, luego de leer esa nota en nuestro diario, otro comercio damnificado se comunicó con nosotros: la ferretería Candela, sobre Lavalle, que fue estafada por Nieto por un monto de $15 mil. Y a partir de esa nota accedimos a la historia de DITMAR. El estafador se llama Ricardo Nieto. Su firma está en los cupones y también su DNI de puño y letra entre octubre y diciembre de 2018. Al momento, siguiendo el hilo de la historia, entre los 6 comercios la estafa supera los $100 mil, con una seguidilla de 12 operaciones "denegadas" por la misma persona.

“Pensé que me lo había mandado Dios. Pero por lo visto me lo mandó el diablo…" dice Roberto Di Tomaso.

#LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito": Un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil. En vez de bloquear la tarjeta, la empresa de crédito debitó a su favor el monto de… https://t.co/I0Z7n5jzuQ | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 16 de abril de 2019 #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito", segunda parte: A mediados de abril, dábamos cuenta de un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil ... https://t.co/n0B3JF5gBT | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de mayo de 2019 #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito", tercera parte: Apareció otro comercio estafado por Ricardo Nieto en Campana. Se trata de la ferretería Candela, que se suma a Vagus Bike, Cicles Herrera, Moto Star, y Servicio Técnico HD. La… https://t.co/J8H2ttBGMT | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 11 de junio de 2019

La "Gran Ricardito", cuarta parte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: