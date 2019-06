La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 Auto pierde el control y choca a un ciclista







Fue por un espejo de agua en la Ruta 6 a la altura del barrio San Cayetano. Un Chevrolet Corsa despistó debido a un espejo de agua en la Ruta 6 y se llevó por delante a un ciclista. El hecho ocurrió en la tarde del lunes a la altura del arroyo de San Cayetano, mano a Zárate. El ciclista, vecino de ese barrio, debió ser trasladado al por el SAME por politraumatismos y heridas de consideración en una de sus piernas. En tanto, otras dos ambulancias trasladaron al Hospital Municipal San José a las dos mujeres ocupantes del Corsa, oriundas una de Campana y la otra de Zárate. Del operativo de emergencia participaron también efectivos del Comando Patrulla y de Policía Vial.

La bicicleta retorcida yace a un costado de la ruta: su dueño debió ser trasladado de urgencia al Hospital.

#Dato [hilo] del Corsa que despistó en Ruta 6 altura del arroyo, las jóvenes trasladadas por SAME son una de #Zárate y la otra de #Campana. En tanto el ciclista que sufrió lesiones en la pierna y politraumatismos sería de San Cayetano. Intervino móvil de CP Zona 1 of. Caleau pic.twitter.com/Umihgntiy1 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de junio de 2019

