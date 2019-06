"Nadie me separa de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la Patria amada, y como ésto es sólo mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos." --Manuel Belgrano. Cada año, en esta fecha, rendimos homenaje a un grande de nuestra Patria: al General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y con él enaltecemos el mayor legado de amor que sólo un verdadero patriota pudo haber hecho a su Nación que recién nacía: nuestra Bandera. Fue uno de los hombres más significativos del movimiento emancipador, gran precursor de la ilustración de la mujer; fue quién tuvo la idea de un desarrollo económico nacional; fue un gran precursor en la defensa de lo que hoy llamamos medio ambiente; defendió a la educación y a sus maestros; fue un gran promotor de las ciencias y las artes. Humanista brillante, uno de los hombres más culto de sus tiempos, como militar fue un jefe humanitario y sensible, justo con sus tropas, generoso con los enemigos, magnánimo y modesto en el triunfo. Belgrano tuvo una concepción predominantemente nacional, en cuánto a que lo nacional equivalía a lo americano, y siempre antepuso los intereses de la Patria a la de los partidos, sectores o individuos. Su vida fue el mejor ejemplo de ello. Este hombre supo distinguirse de sus pares por el gran amor a su país el cuál demostró en cada uno de sus actos, siempre priorizando los intereses de la Patria a los propios, resignando incluso su merecida recompensa económica, donándola para la creación de escuelas. En esta fecha recordamos y homenajeamos a un gran héroe, muchas veces olvidado u opacado por las hazañas de otros grandes. Fue un hombre que dio su vida por los valores que consideró loables: libertad, justicia, paz, tolerancia, educación y que dejó testimonio de honor, amor a la Patria, coraje, intelectualidad, sabiduría, valentía y humildad. Valores que hoy siguen siendo fundamentales para que la Argentina pueda ser el país por el que luchó y soñó.

El Rincón de Aléthea:

"Sublime Enseña de la Patria Mía..."

Por Angela Monsalvo

