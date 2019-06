Efemérides del día de la fecha: 21 de Junio

DÍA MUNDIAL CONTRA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1997 con el objetivo de mejorar la calidad de los tratamientos y las líneas de investigación sobre las causas, los tratamientos y la cura de la enfermedad. Este día fue impulsado por asociaciones de pacientes en todo el mundo con el propósito de concientizar sobre esta enfermedad y exigir más investigación. La ELA es una enfermedad neuromuscular progresiva y degenerativa que afecta a la parte motora del cuerpo. Los primeros síntomas son debilitamiento muscular, torpeza muscular o atrofia muscular que afecta a las extremidades y la región bulbar. En la mayoría de los casos las causas son desconocidas pero se estima que entre un 5% y 10% se debe a causas genéticas hereditarias. Por el momento no existe un tratamiento específico, depende del grado de avance en cada paciente.

REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918 Ocurrió en el año 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, en ese entonces, esta institución se caracterizaba por su marcado sesgo religioso que se plasmaba en sus cátedras con fuertes lineamientos eclesiásticos que se alejaban de la ciencia y obligaban a los graduados a jurar sobre los Santos Evangelios; asimismo, muchos docentes estaban al frente de materias por haberlas heredado. Ante el notable atraso de las universidades, los estudiantes de medicina, ingeniería y abogacía formaron el movimiento "Pro Reforma" con el propósito de reformar los estatutos. El descontrol generado por las protestas estudiantiles hizo que el presidente Hipólito Yrigoyen interviniera. Así, por medio de un decreto se celebraron elecciones para elegir a los docentes y al rector. Este último terminaría siendo Antonio Nores, candidato de la asociación clerical "Corda Frates", causando que los estudiantes declararan la huelga general. Finalmente, el 21 de junio se publica en una edición extraordinaria de la Gaceta Universitaria el "Manifiesto Liminar", redactado por el dirigente universitario reformista Deodoro Roca, este texto fue la base de la reforma universitaria: "la juventud ya no pide. Exige que se reconozcan el derecho de exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos" Gracias a la reforma universitaria se introdujeron valores como la libertad de cátedra, los concursos para profesores y el cogobierno de docentes, graduados y estudiantes. Posteriormente, se le agregaría la gratuidad. PRIMERA MISIÓN DE LA SPACESHIPONE Un día como hoy en el año 2004, la SpaceShipOne se convertía en la primera nave no gubernamental en realizar una misión tripulada. La misma fue diseñada y fabricada por la empresa Scaled Composites del diseñador aeroespacial Burt Rutan; a su vez, contó con el apoyo financiero de Paul Allen, cofundador de Microsoft. El despegue fue en el aeropuerto de Mojave, en California, la SpaceShipOne fue lanzada del avión White Knight a 15.000 metros de altura, en solo 3 minutos logró atravesar la atmósfera.

Efemérides del día de la fecha: 21 de Junio

