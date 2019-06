La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 La UFI 1 intenta peritar teléfonos de la DDI











DESAFECTADOS Por resolución del Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en diciembre último fueron desafectados los jefes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana: el Comisario Mayor Leonardo Ariel Pérez y el Comisario Daniel Alberto Pagella. Según trascendió, la notificación es parte del expediente abierto para investigar "la conducta disciplinaria" de ambos funcionarios, quienes habrían actuado "de manera impropia en relación a sus subalternos". Esta investigación interna se hizo pública en septiembre pasado, cuando audios de WhatsApp que serían parte del expediente fueron filtrados y difundidos en un informe publicado por Crónica TV. Incluso, el jefe anterior a Pérez, habría sido "invitado" a buscar otro destino, luego que desapareciera un container clave de un establecimiento industrial local y las investigaciones al respecto "habrían dejado mucho que desear". Así lo confirmó la fiscal Mabel Amoretti quien, junto con Asuntos Internos de la policía, allanó la sede local de la DDI el viernes a última hora de la tarde. La hipótesis de trabajo es comprobar exacciones, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad por parte de los efectivos. La titular de la UFI 1 de Delitos Complejos a cargo de la Dra. Mabel Amoretti confirmó a La Auténtica Defensa que junto a personal de Asuntos Internos de la policía bonaerense allanó la sede de la DDI Zárate Campana el viernes a última hora de la tarde. Fruto de esas actuaciones fueron incautados varios teléfonos celulares de efectivos de la dependencia de 25 de mayo y Colón, que serán peritados próximamente. "Vamos a intentar abrirlos acá en Campana. De fracasar, recurriremos a los especialistas de La Plata", señaló Amoretti, cuya investigación se basa en la hipótesis de exacciones, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad durante una aprehensión realizada la semana pasada en nuestra ciudad. En resumidas cuentas, el miércoles en horas del mediodía, Liliana Gamarra (conocida vecina de nuestra ciudad quien hace años trabaja en el cine Campana) se detuvo frente a un control que personal de la DDI realizaba en las inmediaciones de una de las YPF de Ruta 9: "Varias veces me pararon desde que compré el auto, así que me tomó por sorpresa que tenía pedido de secuestro. Cuando me dijeron que me tenían que llevar hasta el hospital para hacerme el examen precario, les pregunté si me estaban cargando…" En paralelo, Gamarra llama a su esposo, Sergio Albornoz, para contarle lo sucedido y que la fuera a buscar. Cuando llega a la sede de 25 de Mayo y Colón, la policía le requisa el auto a Albornoz y encuentra que ese vehículo también tiene pedido de secuestro. Además, había dos chalecos antibala y una pistola 9 milímetros y cargada, en su interior. Informada de lo sucedido, la Fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI 2, se hace presente en la DDI. "Uno de ellos dijo: qué raro que venga, y me preguntó si yo tenía amigos en la fiscalía. Aparte, le escuché decirle a la Fiscal que yo estaba en el calabozo, cuando nunca fue así. Si mi esposo y yo estábamos manejando dos autos con pedido de captura, no es porque seamos delincuentes. En todo caso fuimos estafados, y por la misma persona que, además, mi esposo conoce desde la infancia. No son amigos, pero fueron a la escuela juntos", señaló Gamarra a La Auténtica Defensa. El caso fue publicado por medios nacionales y reproducido también por algunos portales electrónicos locales, a partir de una información posiblemente filtrada por la misma policía, ya que se publicaron fotos de los aprehendidos, de los autos, y demás elementos incautados, señalando que "la fiscal los había liberado en apenas 4 horas". Consultada al respecto por nuestro medio, la fiscal Brizuela señaló varias irregularidades en el procedimiento policial, dado que Albornoz cuenta con legítima portación del arma y los chalecos al ser titular de una empresa de seguridad privada; al tiempo que explicó que no se puede aprehender a un ciudadano que circula con un auto adulterado, ya que se trata de un delito con una pena máxima de tres años. "Tanto Liliana Gamarra como su esposo vinieron a declarar a mi despacho al día siguiente, porque la investigación de los autos está abierta", señaló la fiscal; mientras que en una entrevista exclusiva que publicamos el último domingo, Liliana Gamarra aseguró que personal policial le solicitó dinero a su esposo mientras se encontraban el miércoles pasado en la sede de la DDI. La difusión equívoca de los episodios del miércoles en los medios nacionales; exacciones, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad es lo que, junto a Asuntos Internos, investiga la fiscal Amoretti de la UFI 1, en un expediente paralelo.

“Tanto Liliana Gamarra como su esposo vinieron a declarar a mi despacho al día siguiente, porque la investigación de los autos está abierta", señaló la fiscal Brizuela.



La UFI 1 intenta peritar teléfonos de la DDI

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: