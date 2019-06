Será este domingo 23 a partir de las 18 horas. Este domingo 23 de junio a las 18 horas los jóvenes Julián Oliveros, Daniel Mena, Marcos Duff y Néstor Alza; una formación integrada por músicos profesionales abocados a la docencia y dirección musical brindarán un concierto puramente de Jazz, transitando los standards más emblemáticos del género. "No suele repetirse repertorio, y la gran parte de las veces cambian la formación de músicos", comenta Alza. El encuentro será en la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso en Ariel del Plata, sito en Coltelli 1624. Durante la jornada además expondrá el artista Sebastián Franco algunas de sus obras. "Mi trabajo tiene bastante de la música de jazz, tiene que ver con la idea de perderse, de viaje, fundamentalmente de derivar, es decir un viaje del cual uno no sabe bien donde irá a parar, de alguna manera es una improvisación controlada", detalla. La obra se titula " DES_FIGURACIÓN". "Hay mucho de azar, de catástrofe al comienzo, luego de a poco es como una aparición, una presencia hasta que llega la FIGURA (lo figural). Realmente me siento muy feliz por participar de alguna manera con estos 4 músicos especialmente que conozco, admiro y respeto mucho su trabajo", enfatizó. El encuentro es de entrada libre y gratuito.





Tarde de jazz y pintura tendrá lugar en la biblioteca de Ariel del Plata

