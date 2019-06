GPS: Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Dappiano´s (Alem 848, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES El Bondi: A las 19 comenzará el encuentro "Círculo de Brujas" para celebrar el solsticio de invierno. Fratello´s: Se presenta "Drako Brujo", "The Cuervos" y "Marginal" (punk). La entrada estará $70. Mauri´s Bar: A las 23 se presenta "Guido Carabajal y el poderío".También se presentan "Los Hermanos de León", "La Fusión" y en "Danza Teluria". Pachamama: Habrá cena solidaria a beneficio de compañeros presos con micrófono abierto para lectura de poesía, acústicos de la mano de "Capuchaá", Rodrigo Vera, David Altmann y "Retazo Negro". También estará "Academia de Juguetes", proyección de "Montaje caso bomb@s" y feria autogestiva. El evento comienza a las 19 y la entrada estará $50 sin cena y $100 con cena. SÁBADO Arte y Otra Cosa: A las 21 estará Miguel Dao para hablar sobre historietas en "Las Claves del Indio". Bisellia: A las 21 se presenta Mario Parmisano para mostrar su nuevo material, "De Piazzola a Chick Corea". Las entradas anticipadas se consiguen en Einstein (Avenida Mitre 933). Club Ciudad de Campana: La subcomisión de vóley organiza la "Ciudad voley fest" donde habrá feria gastronómica y musical con "No va más" y "El Complejo del Cactus". Dappiano´s: Vuelve el punk rock con "Superuva", "Resaka" y "The Mhaplex". La entrada anticipada estará $150 y $200 en puerta. El Bondi: A las 21 habrá banda tributo a Alton Ellis. El evento comienza a las 21 y la entrada es a la gorra. Wakisiri: Se presenta León Gamba, músico pampeano que fusiona lo popular, el rock y el blues. Entrada al sobre. Fratello´s: Habrá homenaje a Pappo por Claudio Posadas y amigos con "No va más" como banda invitada. Las entradas anticipadas estarán $150. Imágen: Se presenta "The Cube" para traer la fiesta electrónica a la ciudad. Pachamama: A las 22 se presentan "El Complejo del Cactus" junto a "Negativa". También estará Mara Pedrazzoli leyendo poesía. La entrada es libre y gratuita. Teatro La Rosa: Estará el unipersonal "A Toda Costa" con Gonzalo Costa. El evento comienza a las 21 y las anticipadas se consiguen en Einstein (Mitre 933, Campana). 17 Unidos: Se presenta "Rodrigo Tapari". DOMINGO Bisellia: A las 21 se presenta "La Yuntada". Folklore entre amigos para hacer un recorrido cultural y musical por los clásicos del género. La entrada estará $100. Fratello´s: Se presenta "Sálvese quien pueda", "La corona del bufón" y "Las Máscaras". Las entradas anticipadas estarán $80. La Última Puerta: Habrá juegos para chicos y grandes toda la tarde.

Este sábado León Gamba por primera vez en Campana.

Agenda del Fin de Semana:

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: