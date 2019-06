La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 Remo:

Rodrigo Murillo debuta hoy en la World Cup II de Poznan







El campanense competirá en doble par junto al finalista olímpico Cristian Rosso. Serán un total de 25 embarcaciones que irán por la gloria en el lago Malta de la ciudad polaca. Hoy serán los heats y para pasar de ronda el 2x nacional deberá no salir último. Comienza hoy una larga e importante serie de competencias internacionales para el campanense Rodrigo Hernán Murillo García. Hoy, en aguas de la pista internacional de remo del Lago Malta, en Polonia, comenzará a jugar su suerte en la 2019 FISA World Rowing Cup II, la segunda Copa del Mundo que organiza la Federación Internacional de Remo y que sirve de evento-test de nivel de elite para el Campeonato Mundial que será en Linz-Ottensheim, Austria, a finales de agosto. El atleta campanense será parte de la prueba de doble par de remos cortos peso completo, junto al marplatense Cristian Rosso del Club de Actividades Acuáticas Atlantis. Rosso fue finalista olímpico en esta misma modalidad en Londres 2012, Campeón Panamericano en Guadalajara 2011 y finalista del mundo en Chungju, Corea. Murillo y Rosso serán parte del heat 1 (de cinco en total), que será el único con cinco embarcaciones (todos los demás tendrán cuatro). Para avanzar de ronda, el doble par albiceleste (que correrá por cancha 4) tendrá que clasificar en cualquier posición que no sea la última. Sus rivales en esta primera gran batalla internacional de este 2019 serán: -Cancha 1: Lituania (Dovydas Nemeravicius y Saulius Ritter) -Cancha 2: Gran Bretaña (John Collins y Graeme Thomas) -Cancha 3: Austria (Julian Brabec y Joerg Auerbach) -Cancha 5: Uzbekistan (Bekzod Kholmirzaev y Abdullo Mukhammadiev) El sistema de progresión utilizado en esta ocasión no es el cconvencional. La novedad es que no habrá repechajes. Los botes que terminen en las posiciones 1, 2, 3 y 4 avanzaran a cuartos de final y el que salga último correrá riesgos de eliminación dependiendo de los tiempos de los últimos de cada heat. Una vez finalizada esta segunda World Cup de Poznan, Murillo tendrá por delante tres regatas internacionales más, que irán creciendo progresivamente en cuanto a relevancia. Del 12 al 14 de julio será la FISA World Rowing Cup III de Rotterdam, Holanda. Luego, del 28 de julio al 1 de agosto, los ansiadísimos Juegos Panamericanos "Lima 2019" (Murillo fue el atleta argentino con más medallas ganadas en "Toronto 2015" y fue campeón en "Guadalajara 2011", en cuatro sin timonel). Y finalmente, el Campeonato Mundial, los World Rowing Championships de Linz-Ottensheim, Austria, que se correrá del 25 de agosto al 1 de septiembre y que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokyo. Allí es a donde Murillo y Rosso apuntan todos sus cañones: a finalizar entre los mejores once doble par del planeta y quedarse con el ticket a los Juegos Olímpicos de 2020.

MURILLO Y ROSSO COMIENZAN LA GIRA INTERNACIONAL 2019. EL OBJETIVO FINAL ES LA CLASIFICACIÓN A TOKIO 2020.



