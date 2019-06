La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 Básquet:

Ciudad y Boat Club juegan esta noche por el Torneo Oficial de la ABZC











Tras su victoria en el clásico, el Tricolor visita a Independiente en Zárate desde las 21.00. Por su parte, el Celeste recibe a Atlético Pilar a partir de las 21.30. El invicto Presidente Derqui sumó un nuevo triunfo y quedó como único líder del certamen. Los dos equipos de nuestra ciudad que participan del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) volverán hoy al ruedo después del clásico disputado el pasado viernes, cuando Ciudad de Campana derrotó 100 a 87 al Campana Boat Club. Será en el marco de la 12ª fecha (tercera de la segunda rueda) del Nivel A y tendrá al Tricolor enfrentando como visitante a Independiente de Zárate a partir de las 21.30 horas. Los dirigidos por Sebastián Silva atraviesan una racha de tres victorias consecutivas y pelean por afirmarse entre los mejores cuatro del certamen. En este presente del CCC ha sido determinante el aporte goleador de Francisco Santini, quien promedia 33 puntos por juego en esta serie de triunfos consecutivos (le anotó 41 a Sportivo Escobar; 27 a Defensores Unidos; y 31 al Boat Club). En tanto, Independiente no ha logrado hacer pie en sus últimas presentaciones (perdió cuatro de los últimos cinco encuentros) y es uno de tres equipos con registro de 4 victorias y 7 derrotas (15 puntos) en lo que va del certamen. Por su parte, el Campana Boat Club tendrá hoy un duro y difícil compromiso frente a Atlético Pilar, conjunto que utiliza a prácticamente los mismos jugadores con los que disputó el último Torneo Federal (y como estaba en dicha competencia durante la primera rueda, adeudan el juego de la tercera fecha). De hecho, con 25 puntos del experimentado Fernando Calvi, el Rancho superó el miércoles por 82 a 62 a Sportivo Escobar (partido postergado de la primera rueda) y de esa manera llegó a los 17 puntos en el Oficial de la ABZC (acumula 7 victorias y 3 derrotas). En cambio, los dirigidos por Gustavo Godoy buscan seguir ganando volumen de juego para lograr los puntos necesarios para asegurar la permanencia en el Nivel A del Torneo Oficial de la ABZC. Actualmente, están últimos en la tabla con 12 puntos, producto de 2 triunfos y 8 derrotas. Esta 12ª fecha se completa con los siguientes partidos: Sportivo Pilar vs Honor y Patria de Capilla del Señor (jugaban anoche), Sportivo Escobar vs Central Buenos Aires y Defensores Unidos vs Presidente Derqui. Estos dos últimos equipos se enfrentaron el miércoles por la noche, en un partido pendiente de la 3ª fecha. Fue en Derqui, donde el local se impuso por 94 a 73 y logró su décima victoria consecutiva para extender su invicto y tomar la cima de la tabla de posiciones. El pivot Julián Aprea (21 puntos) fue la figura del Rojinegro, que ahora solo debe un encuentro para ponerse al día (vs Sportivo Escobar). NIVEL B En la segunda división del Torneo Oficial de la ABZC, Ingeniero Raver de Los Cardales es el único líder: ganó los 11 compromisos que disputó y manda con 22 unidades. En segundo lugar se ubica Peñarol de Pilar (9-3) con 21 puntos, mientras que tercero aparece Náutico San Pedro (8-3) con 19. La fecha 14 se disputará este fin de semana con la siguiente programación: Unión de Del Viso vs Sportivo Pilar "B" (viernes 21.30), Peñarol de Pilar vs Tempestad de San Antonio de Areco (sábado 20.30), Universidad Nacional de Luján vs Náutico Zárate (sábado 20.30), Independiente de Escobar vs Náutico San Pedro (domingo 20.00) y Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz vs Ingeniero Raver de Los Cardales (domingo 21.00).

EL PASADO VIERNES, CIUDAD SE IMPUSO 100-87 SOBRE BOAT CLUB EN EL CLÁSICO.



