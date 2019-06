La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/jun/2019 Primera B Nacional:

Mientras espera refuerzos, Villa Dálmine confirmó entrenador de arqueros y amistosos







Lisandro Mendoza se sumó al cuerpo técnico de Lucas Bovaglio. A su vez, se anunciaron partidos preparatorios frente a Argentinos Juniors y Tigre. Las incorporaciones comenzarían a llegar la semana próxima. El plantel de Villa Dálmine está cerrando una nueva semana de entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Lucas Bovaglio, quien continúa desarrollando un trabajo de evaluación de los jugadores que tiene actualmente a disposición, al tiempo que espera por la llegada de incorporaciones. Mientras tanto, el flamante entrenador Violeta completó su cuerpo técnico con la incorporación de Lisandro Mendoza (35 años), quien asumirá las funciones de entrenador de arqueros, una tarea que ya desempeñó en Talleres de Remedios de Escalada, Barracas Central (junto a Alejandro Nanía), San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan (en ambos con Walter Gastón Coyette). El ex arquero de Deportivo Español, Atlanta, Temperley, Aldosivi, Flandria y Deportivo Morón, entre otros equipos, se suma así a Bovaglio, Fernando Clementz (ayudante de campo) y Gabriel Yomaha (preparador físico). Anteriormente, junto a ellos trabajaba Ezequiel Medrán, quien inició su carrera como director técnico y logró recientemente el ascenso al Federal A con Central Norte de Salta. La otra confirmación oficial de esta semana fue el anuncio de los primeros dos amistosos que disputaría Villa Dálmine después de la parte más intensa de la pretemporada, que será a partir del 7 de julio en Los Cardales. Así, el 20 de julio se mediría frente a Argentinos Juniors, mientras que el 22 lo haría ante Tigre. Sin embargo, la novedad que espera el cuerpo técnico y también los simpatizantes Violetas pasa por la llegada de los refuerzos para el próximo campeonato. En ese sentido, habría "cuatro o cinco futbolistas" que arribarían en los próximos días a nuestra ciudad "de no mediar inconvenientes de último momento", según explicó el propio Bovaglio en declaraciones radiales. Los nombres de esos jugadores no han trascendido, aunque se trataría de jóvenes sin oportunidades en sus equipos de Superliga. Por un lado, estaría apuntado un mediocampista ofensivo con pasado en San Lorenzo, mientras que Bovaglio habría marcado a un grupo de jugadores de Talleres de Córdoba que dirigió cuando fue el DT de la Reserva que se coronó campeona en 2018. Son las negociaciones que estarían más avanzadas y que se podrían resolver en estos días. Mientras tanto, el DT promovió otros tres juveniles al plantel profesional Violeta: ya se había sumado el volante ofensivo Luca Zárate y esta semana también lo hicieron el lateral derecho Juan Ignacio Motroni, el mediocampista Iván Misischia y el delantero Tomás Montiel. Además, se sumó a prueba Nahuel Banegas (22 años), defensor zurdo formado en las divisiones juveniles de Tigre y que en la última temporada tuvo una destacada actuación en Puerto Nuevo.

LISANDRO MENDOZA (IZQUIERDA) JUNTO A FERNANDO CLEMENTZ (AC), LUCAS BOVAGLIO (DT) Y GABRIEL YOMAHA (PF) (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).





FEDERICO RECALDE EN PLENO TRABAJO. DETRÁS, NAHUEL BANEGAS, QUIEN ESTÁ ENTRENANDO CON EL VIOLETA (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE)



