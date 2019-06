Hoy cierra el plazo para presentar las listas para las Primarias

Abella confirmó ayer a Mariela Schvartz como primera candidata a concejal por el oficialismo, mientras que el PJ-UC llegó a un acuerdo de unidad que incluye en la lista a Stella Maris Giroldi. En tanto, la UV Más Campana podría completar la boleta de Consenso Federal. Y el FIT llevará a Brenda Reymundo como candidata a Intendente. Esta noche vence el plazo para inscribir las listas de precandidatos que participarán de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo 11 de agosto. Y en las últimas horas, en nuestra ciudad se avanzó hacia el escenario definitivo con diferentes confirmaciones en los distintos espacios que participarán de esta contienda electoral. EL OFICIALISMO El Frente "Juntos por el Cambio" (denominación que reemplaza a Cambiemos) tendrá a Sebastián Abella al frente de la boleta en busca de su reelección como Intendente Municipal. Y ayer, durante la presentación de obras de remodelación que se están llevando a cabo en el Parque Urbano, el propio jefe comunal confirmó que la primera candidata a concejal será la actual jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, mientras que el segundo lugar lo ocupará el radical Luis Gómez, quien buscará renovar su banca en el Concejo Deliberante. Además, anunció que Nelda García, quien actualmente se desempaña como Subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, estará al frente de la lista de consejeros escolares y que será secundada por Hugo Taboada. "Confío plenamente en el compromiso y labor que vienen llevando adelante tanto Mariela como Luis en sus funciones, siempre pensando en seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y en el desarrollo de la ciudad. La experiencia de Nelda y Hugo en el Consejo Escolar y el gran desempeño que realizaron durante sus respectivas gestiones, fueron las principales cualidades que priorizamos a la hora de elegirlos", explicó Abella. Posteriormente, agregó que el resto de se está "terminando de definir" y que sería anunciada "en las próximas horas". Por el Frente "Juntos por el Cambio", la fórmula presidencial está compuesta por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, mientras que a nivel provincial, María Eugenia Vidal y Daniel Salvador buscarán la reelección como binomio. CON STELLA Las definiciones que mayores expectativas despertaban a nivel local eran las del "Frente por Todos". En el ámbito nacional ya estaba confirmada la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner, mientras que para la Provincia habían sido anunciados Axel Kicillof (candidato a gobernador) y Verónica Magario (vice). En Campana, finalmente también habrá unidad: el candidato a Intendente será Rubén Romano y la lista de concejales estará encabezada por Soledad Calle, Oscar Trujillo y Stella Maris Giroldi. "La noté muy contenta y animada. Tuvo una actitud muy humilde y constructiva", le contó a LAD un dirigente que participó de la negociación con la ex Intendente Municipal, quien fue asomando nuevamente en la escena política local a partir de sus participaciones en las actividades de la Agrupación Jorge Rubén Varela que encabeza su hija María Eugenia. En esta lista de unidad también figurarían los nombres de referentes de distintos sectores como los de Alejo Sarna (podría encabezar los aspirantes al Consejo Escolar), Marco Colella (iría por la renovación de su banca en el HCD) e, incluso, también se barajaba la posibilidad de sumar a Juan José Ghione. UV MÁS CAMPANA La Unión Vecinal Más Campana tiene un candidato a Intendente definido: Axel Cantlon. Mientras que la lista de concejales sería encabezada por Carlos Gómez, quien buscaría así renovar su banca en el Honorable Concejo Deliberante. Sin embargo, su definición más importante sería la forma en que presentaría su boleta. En las elecciones legislativas de 2017, este espacio fue con la boleta corta (sólo a nivel municipal) y apostando al corte. Así consiguió que Axel Cantlon y Rosa Funes ingresen al HCD a finales de ese año. Y cuando parecía que no iba a tener variantes para evitar esa situación nuevamente, el Frente "Consenso Federal" que postula a Roberto Lavagna como candidato a Presidente (con Juan Manuel Urtubey como vice) sería la posibilidad de integrar una boleta completa para el espacio vecinalista local. En declaraciones brindadas a LAD en mayo pasado, Cantlon había señalado a Lavagna como uno de los dirigentes nacionales que más lo atraía. Sin embargo, a pesar de consultar diferentes fuentes, LAD no pudo confirmar la integración de la boleta de Cantlon a este Frente que en Provincia tendrá como candidato a Gobernador a Eduardo "Bali" Bucca, ex Intendente de Bolvía y actual diputado nacional (ingresó en 2017 por el Frente Cumplir que lideró Florencio Randazzo). También es cierto que sectores peronistas de nuestra ciudad que no se acoplaron al Frente por Todos trabajaban al mismo tiempo en la conformación de una lista local para representar a "Consenso Federal" en Campana. Ésta será una de las incógnitas que se resolverán hoy y que podría definir si Cantlon va con la boleta corta o integrado a una alternativa nacional y provincial. LA IZQUIERDA En el "Frente de Izquierda-Unidad", Nicolás Del Caño y Romina del Plá conforman la fórmula presidencial; Christian Castillo es el candidato a gobernador; y Néstor Pitrola encabezará la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) refrendaron el acuerdo de 2017 y la candidata a Intendente será la joven docente Brenda Reymundo (PTS), activa luchadora por los derechos de la mujer. En tanto, en los primeros lugares de la lista de concejales estarán Alejandro Calderón y Manuela Aberasturi por el PTS; y Pablo De Lucía y Analía Reynoso por el PO. "Hemos hecho una discusión en términos de renovar y poniendo ello en práctica, dado que no nos atornillamos a ningún rol o tarea, apostamos a una nueva camada de militantes", explicó Guillermo Bentancourt, referente del FIT en Campana. EL RESTO El Frente Despertar, que postula a José Luis Espert a la Presidencia, no tendrá candidatos locales. Según pudo averiguar LAD, el economista liberal se puso en contacto con un conocido profesional médico de nuestra ciudad para que encabece la lista, pero finalmente no logró su cometido. En tanto, también se espera el cierre de listas para saber si el "Frente Nos", que lleva a Juan José Gómez Centurión como candidato a Presidente, el "Frente Patriota" (Alejandro Biondini) y el Nuevo MAS (Manuel Castiñeira) tendrán listas locales.

Hoy cierra el plazo para presentar las listas para las Primarias

