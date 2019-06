La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Mujer se quitó la vida frente a la tumba de su padre







Ocurrió ayer viernes en el Cementerio de Campana. La víctima tenía 30 años. Una mujer de 30 años tomó la drástica decisión de quitarse la vida en la tumba de su padre. El trágico hecho sucedió ayer viernes pasado el mediodía en el Cementario de Campana. La víctima fatal fue identificada como Yamila Alcaraz, de 30 años y domiciliada en la calle Saavedra al 900. Según trascendió, la mujer estaba atravesando una difícil situación familiar y se encontraba con un hondo pesar tras el fallecimiento de su padre alrededor de un año atrás. Junto al cuerpo de Yamila fue hallada una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la que se abría disparado en la boca. Personal médico del SAME acudió al lugar y constató el deceso. También se hicieron presentes tres móviles del Comando Patrulla. La causa quedo radicada en la UFI 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Del operativo de emergencia participaron Policía y SAME.





La mujer fue hallada en la tumba de su padre, fallecido un año atrás.

#Dato suicidio en el cementerio. Una mujer (que aún no ha sido identificada) se quitó la vida en el ala Este del Cementerio de #Campana, médicos de SAME constataron el fallecimiento junto a tres móviles de Comando Patrulla. pic.twitter.com/uZIrZpxCAw — Daniel Trila (@dantrila) 21 de junio de 2019

