El Movimiento Evita y un "banderazo" alentando al patriotismo

Lo hizo para conmemorar el Día de la Bandera y revivir el patriotismo entre los vecinos de la ciudad, según explicaron sus organizadores. El Día de la Bandera fue celebrado por diferentes instituciones y organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita, que realizó una marcha por el centro de la ciudad. El "banderazo" celeste y blanco tuvo la misión de reivindicar no solo los colores patrios, sino también la idea de una Nación unida y próspera, según señaló el líder local del Movimiento Evita, Sergio Oscar Echegaray. "Queríamos que la gente se sintiera más patriota, en este tiempo de tanto vapuleo", manifestó Echegaray en diálogo con La Auténtica Defensa. Además, señaló que el Día de la Bandera debe servir para brindarle esperanza a la gente que hoy "no ve futuro para sus hijos". "Por eso queríamos que escucharan el Himno, escucharan Aurora y que sientan que hay que seguir poniéndole el pecho y tratar de sacar el país adelante", manifestó. En ese sentido, aseguró que la recepción del banderazo fue muy positiva por parte de los vecinos, quienes "aplaudían, incluso desde los balcones, y gritaban vamos Argentina". Echegaray sostuvo que la forma de levantar al país no es otra que la "unidad: las diferencias tienen que quedar de lado y hay que pensar que primero tiene que estar la Patria por encima de cualquier nombre. Debemos darles esperanza a nuestros hijos y hacerles saber que no se tienen que ir a ningún lado para poder progresar".

La caravana celeste y blanca cruzó el largo de la Av. Varela para desembocar en la plaza Eduardo Costa.





"Queríamos que los vecinos escucharan el Himno, escucharan Aurora y que sientan que hay que seguir poniéndole el pecho", manifestó Echegaray, líder del Movimiento Evita. #Dato integrantes del Movimiento Evita realizaron una marcha por Avenida Varela hasta la plaza Eduardo Costa con motivo del día de la Bandera. Móviles de ?? Comando Patrulla y Dirección de Tránsito acompañaron para organizar el tránsito vehicular. pic.twitter.com/DEE8wOhT6X — Daniel Trila (@dantrila) 20 de junio de 2019

El Movimiento Evita y un "banderazo" alentando al patriotismo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: