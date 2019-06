La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Entre la música y el humor













Dicen que artista se nace. Asi sería el caso de Veronica Maison, quien desde muy chica tiene la música incorporada en su vida. Verónica Maison subió unos videos a su cuenta de Facebook en donde mezcla un poco de humor con temas de actualidad y se hizo famosa. "Internet como medio masivo ayudó mucho, por lo general era un mundo muy excluyente donde solo triunfaban si o si los que tenían contacto y no siempre los mejores" explicó a La Auténtica Defensa. Es el siglo XXI, la era de los "millenials", de las redes sociales, de los "likes" y "compartir". El momento perfecto para hacerte conocido desde la comodidad de tu hogar y con tu computadora, publicando y compartiendo tus mejores ideas, ganándote un montón de fanáticos virtuales y creando tu pequeño reino 2.0. Con estas apps, puedes empezar desde hoy a crear contenidos para "viralizar". En este caso la joven Verónica Maison (26) tuvo un golpe de suerte. A raíz de unos videos que subió a su cuenta de Facebook un medio de ciber-periodismo de Chaco la buscó porque desde América TV le querían hacer una nota. Son dos videos; uno es un tema de Gilda y el otro un cover con el tema de Jimena Barón La Cobra. Mezcla humor y temas de actualidad. El último video tuvo un total de 250.000 reproducciones y más de 16.000 compartidos. Al respecto cuenta "surgió como un juego en forma de chiste, lo subí para que lo vean familiares y amigos, lo hice en diez minutos, no me esperaba esa repercusión" y agrega "tomé frases que escucho de la gente en la calle, lo que más me cuesta es la rima". En una charla en su casa con La Auténtica Defensa cuenta que un incentivo fue gracias al trabajo que realiza desde hace tres años en una productora de Stand Up en Capital Federal. "Junto a Fernando Barrera, mi socio empezamos a traer artistas a la ciudad, me gustaba ver cómo se bancan estar arriba de un escenario haciendo chistes y divirtiendo a la gente. Siempre me dije: me gustaría generar eso en la gente, mezclar temas actuales y me quedó la pica". Pese a su corta edad desde muy chica tiene la música incorporada en su vida; su mamá es profesora de música y su papá fue baterista de la primera formación de la banda musical Rata Blanca. "La música siempre fue un tema central en mi casa desde que era chica. Agarraba cualquier cosa que hiciera de micrófono, ponía a todos mis familiares de tribuna a que me escuchen cantar". Maison recuerda sus primeros pasos escuchando y cantando tango junto a su abuelo paterno Víctor. "Fui a la Noches de Tango cuando tenía 5 o 6 años, luego de más grande escuché otros estilos de música que aparecían por ejemplo en series". Si bien no nació en Campana (es uruguaya) desde que es bebé vive aquí. "La ciudad está mucha más crecida. Campana es mi casa, toda mi vida lo hice acá, jardín, secundaria y mis amigos están todos acá". La cantautora participa de ciclos musicales que organizan distintos artistas de la ciudad. "Siempre descubro gente y chicos más chicos. Es increíble cuanto talento hay en nuestra ciudad y está bueno que se creen esos espacios para poder demostrar esos talentos", asegura. Destaca el avance de la tecnología y de Internet como medio masivo. "Está muy bueno para expresar lo que sentimos, lo que pensamos de algo, ayudó mucho, por lo general era un mundo muy excluyente donde solo triunfaban si o si los que tenían contacto y no siempre los mejores". Por el otro su parte negativa es que a través de una pantalla "la gente es muy cruda y ruda, no se miden las palabras". Haciendo un balance de este 2019, agradece a su familia principalmente y a sus amigos por estar, a los compañeros de trabajo del Poder Judicial de Zárate. Se recibió en enero de Abogada. A nivel musical, "fue una locura y me incentivo a continuar ya que por el estudio y el trabajo lo había relegado". "Soy una artista buscando siempre progresar, mejorar y dar lo mejor de mí para poder llegar a la gente. Transmitir algo sea bueno o malo es lo que me importa", concluye.



“Soy una artista buscando siempre progresar, mejorar y dar lo mejor de mí" dijo Vero PRIMER DISCO Lo lanzó el año pasado en la plataforma de YouTube, se llama "Primero", consta de 6 temas y dura 22 minutos. "Era un sueño interno grabar y por el otro lado había mucha insistencia que lo presenté en la comunidad. Fue un inicio y un cierre, el fin de una etapa y el inicio de otra, tengo ganas de dar un giro y ya estoy experimentando otros estilos". Recalca que una vez realizado sintió "emoción, tranquilidad, y lo pude disfrutar". La Producción y grabación estuvo a cargo de Octavio Gómez y Masterizado por: 7 AM Mixing (Santiago De Simone). Lo podes escuchar en Youtube como "Vero Maison - Primero". CONTACTO REDES SOCIALES https://www.instagram.com/veromaison/ https://veromaison.bandcamp.com/ https://www.facebook.com/veronica.maison



