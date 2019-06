La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Acuerdan nuevas suspensiones en Honda







Lo anunció el gremio Smata. La venta de motocicletas no mejora: registra una reducción del 50 por ciento interanual. La situación del mercado de los motovehículos no mejora y frente al panorama desalentador la compañía japonesa Honda y el gremio de Smata acordaron nuevas suspensiones en la planta Campana. Según confirmó el propio sindicato de mecánicos, el esquema de suspensiones consensuado se aplicará del 20 al 23 de agosto y del 2 al 6 de septiembre, período durante el que los obreros percibirán el 70 por ciento de su salario bruto. Esta medida se suma a la larga cadena de suspensiones que entre Honda y Smata vienen definiendo hace casi un año, cuando se disparó la crisis del sector y la caída de las ventas originó la acumulación de stocks en los playones de almacenamiento de la planta en Campana. El escenario afectó a las líneas de producción de automóviles y la de motos: pero fue especialmente duro con la última, en la que Honda produce siete modelos de motocicletas, entre ellos la Tornado, CG150 y Wave. Si bien se esperaba un repunte en el verano, la mejora fue menor a la estimada, lo que desencadenó un plan de retiros voluntarios que fue puestos a disposición de los empleados en el mes de febrero. En principio fueron 200 los trabajadores que se desvincularon por esta vía -entre operarios, supervisores y administrativos -, aunque en sucesivos ofrecimientos se sumaron más nombres a la lista de bajas. Sin embargo, la reducción del plantel no alcanzó para equilibrar la actividad en la planta automotriz, por eso se acordaron nuevos períodos de suspensiones para los meses de mayo, junio y julio, y ahora para agosto y septiembre. La intención de Smata era negociar a partir de mitad de año un programa de capacitación similar al que el gremio sostiene en Toyota -que levantó media jornada de producción los lunes debido a la caída de las ventas-. Este objetivo habría quedado lejos. De acuerdo a datos difundidos por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos en la Argentina (Cafam), el patentamiento de rodados Honda pasó de 10.738 en mayo de 2018 a tan solo 5.422 en el mismo mes de este año. Similar caída tuvieron todos los demás fabricantes: de hecho, y a pesar del abrupto descenso, Honda sigue siendo la marca más vendida de motos en todo el país.

El sector motocicletas fue el mas afectado por la medida acordada entre gremio y empresa EL GOBIERNO ESTUDIA UN PLAN PARA INCENTIVAR LA VENTA Según fuentes del sector privado, una de las posibilidades que se están barajando es rebajar aún más la tasa que rige para el programa Ahora 12, que hoy ronda el 20% promedio. El Gobierno ya había reducido semanas atrás a la mitad este costo financiero, lo que llevó a muchos comercios a absorberlo y ofrecer hasta 18 cuotas sin interés, como en el caso de los electrodomésticos. En indumentaria, en tanto, muchas marcas ya ofrecen 12 pagos. Lo que sucede con el mercado de motos es que "los márgenes son muy chicos y no le permiten al concesionario enfrentar ese costo", señaló un empresario del sector. Por lo tanto, lo que se está estudiando es una rebaja un poco mayor de la tasa para este rubro. Según confió un concesionario, "la rebaja de las tasa del Ahora 12 impulsó mucho las consultas y se está trabajando con el Gobierno para llevarla a 0% para las 12 cuotas y a 10% para 18 pagos". Todas las partes harían su aporte: Gobierno, concesionarios y terminales. Además, regiría sólo para los modelos nacionales -eso es una característica del Ahora 12- con el límite de precio de $80.000. Beneficiaría, especialmente, a marcas como Honda y Yamaha, que son las nacionales premium y, por ende, con más dificultades de venta sin financiamiento. Por otra parte, en Producción creen que deben ofrecer alguna herramienta financiera para un sector de la sociedad que compra motos y que no accede a financiamiento bancario. La negociación la están llevando directivos de la Cámara de Fabricantes de Motos (CAFAM), y de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom). Días atrás, cuando se anunció la rebaja de tasas del Ahora 12, CAFAM celebró la decisión mediante un comunicado y estimó que habría más movimiento y consultas para adquirir unidades.

Acuerdan nuevas suspensiones en Honda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: