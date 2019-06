La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 La cocina de la abuela Berta:

Zanahorias en Salsa de Miel con Pechuga de Pollo

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky NO DAR MIEL A NIÑOS MENORES DE UN AÑO La miel (al igual que otros endulzantes) puede ser también extremadamente peligrosa para los bebés. Esto se debe a que al mezclarse con los jugos digestivos no ácidos del niño se crea un ambiente ideal para el crecimiento de las esporas Clostridium botulinum, que producen toxinas. Las esporas del botulismo son de las pocas bacterias que sobreviven en la miel, pero se encuentran también ampliamente presentes en el medio ambiente. Aunque dichas esporas son inofensivas para los adultos, debido a su acidez estomacal, el sistema digestivo de los niños pequeños no se halla lo suficientemente desarrollado para destruirlas, por lo que las esporas pueden potencialmente causar botulismo infantil. Por esta razón se aconseja no alimentar con miel ni ningún otro endulzante a los niños menores de un año. La Miel natural es aquella que no ha sido calentada por encima de 60 grados ni sometida a ningún proceso, a diferencia de la miel industrial, la cual se pasteuriza. Con la pasteurización se evita que cristalice, pero también reduce drásticamente la calidad de la miel, puesto que en el proceso se destruyen la mayoría de enzimas, antioxidantes y otras propiedades beneficiosas como su acción antibiótica. Los minerales más frecuentes son calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio. Están presentes también alrededor de la mitad de los aminoácidos existentes, ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, entre otros) y vitaminas del complejo B, vitamina C, D y E. La miel posee también una variedad considerable de antioxidantes (flavonoides y fenólicos). El color de la miel varía entre los diferentes tipos. El color de la miel está determinado, principalmente, por la fuente floral; sin embargo, no se han podido identificar exactamente cuáles son los agentes responsables de impartir el color al néctar y posteriormente a la miel. No obstante, se sabe que además de los minerales que se obtienen del suelo, los pigmentos de origen vegetal pueden contribuir al color de la miel. Espero que les guste. Besos. INGREDIENTES - 6 zanahorias grandes - ¼ de cucharada de sal - ¼ cucharada de pimienta blanca - ¼ taza de manteca - ¼ taza de mostaza - ½ taza de miel - 1 cebolla grande picada bien fina - Perejil picado - 3 pechugas de pollo - 2 dientes de ajo - Jugo de limón PREPARACIÓN Cocinar en agua con sal las zanahorias, cortadas en rodajas, que queden tiernas, no recocidas. colar. Derretir la manteca agregar la miel, la mostaza, sal, pimienta y la cebolla picada, dejar cocinar unos 2 minutos, incorporar las zanahorias y dejar hervir 2 minutos. Guardar en un recipiente cerrado. A las pechugas, cortarlas en tiras anchas salpimentar y cocinar en la plancha con jugo de limón y el ajo picado. Se puede reemplazar el pollo con filetes de pescado al vapor o a la milanesa. Servir las pechugas con la zanahoria en su salsa de miel. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

