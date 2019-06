La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Breves: Noticias de Actualidad







U.E. - MERCOSUR Los mandatarios de Alemania, España, Portugal y otros cuatro países urgieron a la Comisión Europea a concluir un "histórico" acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta críticas en otros países del bloque. "Tenemos una oportunidad histórica, estratégica, para cerrar uno de los acuerdos más importantes de la Política Comercial Común Europea", subrayan en una carta enviada el jueves al presidente de la Comisión, JeanClaude Juncker. La carta está firmada por siete primeros ministros: la alemana Angela Merkel, el español Pedro Sánchez, el portugués António Costa, el neerlandés Mark Rutte, el sueco Stefan Löfven, el checo Andrej Babis y el letonio Krisjanis Karins. Los dirigentes defienden que "el comercio es clave para el crecimiento económico y la creación de empleo en la UE" y los beneficios para la "industria manufacturera, incluidos entre otros los automóviles y sus piezas". NO VA A ASISTIR La ex presidenta Cristina Kirchner informó ayer que no va a estar presente en el juicio del próximo lunes por presunto fraude en la obra pública, en el que está imputada por asociación ilícita, al justificar que tiene reunión con Sergio Urribarri. "Habrá de recibir al presidente de la Cámara Diputados de Entre Ríos Sergio Uribarri", sostiene el escrito que acompañó el abogado Carlos Beraldi. De esta forma, informó que tiene actividad legislativa el lunes en simultáneo con la reanudación del juicio oral y público que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py y que la tienen en cabeza de la asociación ilícita a la ex mandataria. El Tribunal 4 integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, había señalado que para justificar la ausencia de Cristina Kirchner en el juicio ésta debía demostrar que a la misma hora tenía actividad parlamentaria como senadora nacional. COSTO FISCAL El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), Mario Eliceche, aseguró ayer que la logística "no es cara por el sueldo de los choferes", sino porque en el país "tenemos una presión impositiva muy grande". "Es muy probable que la Argentina sea uno de los países más caros en, logística pero tiene que ver con la acumulación de impuestos y la dolarización de las tarifas", sostuvo el empresario. También, consideró que "la caída del consumo está impactando muy mal en nuestro sector. Estamos en un momento crítico". NUEVA BAJA El dólar profundizó ayer la tendencia negativa y cerró a $44,07, mientras en la semana acumuló una caída de $1,09. La divisa terminó a un promedio de $41,81 para la punta compradora y a $44,07 para la vendedora. En Banco Nación, operó a $43,80 y la cotización más elevada fue expuesta en Banco Galicia a $44,50. Por su parte, el dólar mayorista cedió a $42,79, por lo que en la semana tuvo una caída de $1,18. MEDIDA DE FUERZA Los controladores aéreos continuarán hoy de 9 a 11 y de 15 a 17 con la medida de fuerza por las "condiciones degradadas" en la que se presta el servicio, indicaron desde el gremio, y destacaron que la primera jornada de protesta tuvo un "éxito contundente". El gremialista Jonatan Doino armó que no le causaron perjuicios a los pasajeros, porque no hubo cancelación de vuelos y ratificó la continuidad de las acciones previstas hasta fin de mes en los aeropuertos del país. Atepsa confirmó, en un comunicado, que las medidas continuarán durante todo junio.



