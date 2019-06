P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA QUE NO SE VA "Sigue todo igual. Calle Colón entre Maipú y Gavazzi (barrio 9 de Julio). Esta basura acumulada está desde abril cuando hicieron limpieza de cunetas en el barrio, he llamado al Cemav en 4 ocasiones, incluso he ido personalmente a Cemav de calle Castelli donde me han dado número de reclamo como en las de llamada, pero sin respuesta alguna de juntar tanto el barro de las cunetas como la basura. Pregunto, ¿tanto costará juntar con una pala mecánica y un camión volcador lo que ellos dicen limpiar? Y además pago los impuestos", escribe Susana Graciela. "BARRO" LAS PRADERAS "Hace quince días se publicó mi queja y sigue igual. Esta es una foto de la calle Harrichabalet (barrio Las Praderas) cuando llueve la calle queda así, para el fondo del barrio son peores, ni caminando se puede pasar. Hace más de 6 meses que Sebastián no hace nada, ni luz tenemos, es una vergüenza. Se olvidaron de la gente pobre, lo votamos para que haga algo, no para que se olvide de la gente que más necesita. Queremos asfalto si o si, ni podemos llevar a los chicos a la escuela con las calles así. En todos los barrios están haciendo asfalto menos en Las Praderas", escribe Damián.



22 de Junio de 2019:

Quejas Vecinales

