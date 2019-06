Una alimentación saludable cuida al cerebro de distintas maneras: fortalece los vasos sanguíneos para que el oxígeno y los nutrientes que viajan por la sangre puedan llegar correctamente a cada célula. Nutre áreas cerebrales encargadas del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, entre otras. Protege al organismo de la inflamación, un proceso relacionado a muchas enfermedades, y por último, una alimentación saludable aporta aquellos nutrientes que promueven y participan en el crecimiento de nuevas células cerebrales y nuevas conexiones neuronales. Cuando nos referimos a llevar a cabo una "alimentación saludable", nos referimos a comer variado, hacer las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) sin saltear ninguna, comer conmoderación, tomar abundante agua pero además si queremos cuidar e cerebro debemos prestar especial atención a ciertos alimentos que aportan nutrientes que no deben faltar en nuestra alimentación. ¿Cuáles son? y ¿dónde se encuentran? -OMEGA3: son ácidos grasos esenciales, que el organismo no produce, con lo cual, deben ser consumidos a través de los alimentos. Los omega 3 se encuentra en pescados grasos (salmón rosado, trucha, sardina, atún), mariscos, frutas? secas como nueces o almendras, aceites vegetales como el de soja o aceite de canola -Antioxidantes: Son sustancias naturales que se encuentran en alimentos de origen vegetal. Los antioxidantes forman parte de un sistema de defensa frente al daño producido por sustancias oxidantes que hacen daño a las células. -Vitamina E: Es una vitamina que funciona como antioxidante y está involucrada en la salud cerebral. Se encuentra en frutas secas como nueces, almendras, castañas de caju, semillas de girasol, sésamo y aceites vegetales. -Fitoquímicos, polifenoles: Son sustancias antioxidantes presentes en muchos alimentos de origen vegetal. Algunas de estas sustancias son las antocianinas presentes en los frutos rojos (frutillas, frambuesas, cerezas, moras etc.), el resveratrol presente en las uvas, las catequinas en el té verde, las procianidinas del cacao o los licopenos en el tomate. Todas estas sustancias de nombres raros protegen a las células cerebrales del daño oxidativo. -Vitamina B: El ácido fólico o vitamina B9, vitamina B12 y B6 trabajan conjuntamente para disminuir los niveles de homocisteína en sangre, un aminoácido que se considera un factor de riesgo vascular cuando está en valores aumentados. Asimismo el acido fólico y la vitamina B12 están involucrados en la reproducción celular. Los mismos factores de riesgo para presentar enfermedades del corazón son también factores de riesgo para presentar alteraciones cerebrales. Hoy sabemos que el colesterol elevado, el sobrepeso, la hiperglucemia (azúcar alta en sangre), hipertensión (presión alta), entre otros, son factores de riesgo para presentar enfermedades cerebrales. Tener sobrepeso en edades intermedias de la vida da una probabilidad mayor de presentar deterioro cognitivo y demencia en edades avanzadas, tener la presión y el colesterol alto da un riesgo mayor, con lo cual, la alimentación debe, además de incluir los nutrientes anteriormente mencionados, estar dirigida a mantener estos factores (peso, colesterol y presión arterial) dentro de parámetros normales. Lic. Analia San Pedro - Miembro del Equipo de Nutrición de Serenare - (MN 3301 MP4404) NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar



Nutrición y salud cerebral

Por Lic. Analia San Pedro

