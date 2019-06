La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Liga Campanense:

Se programó la séptima fecha que no pudo jugarse el pasado fin de semana por las malas condiciones climáticos. Hoy habrá tres partidos. La continuidad del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol encontró un escollo insalvable en las lluvias que afectaron la región el último fin de semana. Así no pudo disputarse la séptima fecha y también debieron ser suspendidos los partidos reprogramados para el feriado del jueves. Es que los campos de juego se vieron desbordados por la cantidad de agua caída. Por ello, para este fin de semana se volvió a pautar la séptima fecha del certamen, que comenzará hoy con tres partidos. ZONA A El líder Villa Dálmine (15 puntos) abrirá la jornada recibiendo a Lechuga (6) en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. Allí buscará su sexta victoria en este torneo y su cuarta de manera consecutiva. Por su parte, Lechuga venció 3-0 a Juventud Unida en su última presentación. En el otro encuentro de esta tarde de este grupo, Defensores de La Esperanza (10) enfrentará a Malvinas (3) y buscará volver a la victoria después del empate sin goles frente a Deportivo San Felipe que no le permitió trepar posiciones en la tabla. Por su parte, Malvinas no juega desde la quinta fecha (empate 2-2 con Deportivo San Cayetano), dado que en la sexta fue postergado su encuentro ante El Junior (se iba a jugar el feriado del último jueves, pero se suspendió por lluvias). Esta séptima fecha de la Zona A continuará el domingo, con un partido muy interesante entre el escolta Mega Juniors (12 puntos) y el tercero, Deportivo San Cayetano (11). Mega quedó libre en la sexta jornada, mientras el Sanca acumula dos empates consecutivos. Además, el domingo también se medirán Desamparados vs El Junior, en cancha de La Josefa. No tendrá acción Deportivo San Felipe, dado que sumará los tres puntos por el retiro del certamen de Deportivo Río Luján, mientras que Juventud Unida quedará libre. ZONA B La programación de este grupo se abrirá con el encuentro que Barrio Lubo (3 puntos) y Atlético Las Praderas (7) disputarán hoy desde las 15.00 en cancha de Leones Azules (sobre Colectora, en barrio Otamendi). Barrio Lubo llega a este partido con el envión de haber logrado su primera victoria en su última presentación (2-1 a Villanueva), mientras que el Verde buscará la recuperación tras haber caído 1-0 ante Albizola y verse actualmente relegado al sexto puesto en la tabla. Los líderes de esta zona jugarán mañana: La Josefa (13) jugará ante Albizola (6), mientras que Atlético Las Campanas (13) protagonizará uno de los encuentros más atractivos de la jornada frente al ascendente Otamendi FC (9), que suma tres victorias consecutivas. Además, también el domingo, Real San Jacinto (9) se medirá frente a Villanueva (10) en un duelo de equipos que buscan consolidarse entre los líderes. Y el que no tendrá acción será Las Palmas, dado que debía enfrentar a Puerto Nuevo, conjunto que se retiró del certamen. Por su parte, Leones Azules tiene fecha libre.

BARRIO LUBO SE MIDE ESTA TARDE CON LAS PRADERAS. PROGRAMACIÓN 7ª FECHA SÁBADO - 15.00 horas: Barrio Lubo vs Las Praderas / En Leones Azules - 15.00 horas: Villa Dálmine vs Lechuga / En Predio H. Fillopski - 15.00 horas: Malvinas vs Def. de La Esperanza / En Lechuga DOMINGO - 13.00 horas: Mega Jrs vs San Cayetano / En Lechuga - 13.00 horas: San Jacinto vs Villanueva / En Las Campanas - 15.30 horas: Albizola vs La Josefa / En Lechuga - 15.30 horas: Las Campanas vs Otamendi / En Las Campanas - 15.30 horas: Desamparados vs El Junior / En La Josefa #LigaCampanense Hoy comienza la 7ma fecha del Oficial con tres partidos: Villa Dálmine vs Lechuga FC (15.00 en el predio Héctor Fillopski), Defensores de La Esperanza vs Malvinas (15.00 en Lechuga) y Atlético Las Praderas vs Barrio Lubo (15.00 en Leones Azules). pic.twitter.com/NZYTlqVfll — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de junio de 2019

