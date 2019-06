La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Liga Campanense:

Hoy se disputará la 10ª fecha del Torneo Femenino







Será en cancha de Las Campanas. El líder Juventud Unida tendrá un atractivo duelo con Otamendi FC. Este sábado está programada la 10ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. La actividad se desarrollará en la cancha de Las Campanas desde las 10.00 de la mañana y tendrá como partido más atractivo el duelo que sostendrá el líder Juventud Unida (21 puntos) contra Otamendi FC (4º con 17 unidades). Atento a ese resultado estarán La Josefa (18), que juega frente a Las Palmas "C", y también Las Palmas "A" (18), que se medirá frente a Deportivo San Felipe. Ambos escoltas esperan una caída del puntero para llegar también a la cima. La programación completa para la jornada de hoy es: Las Palmas "C" vs La Josefa (10.00), Las Palmas "B" vs Mega Juniors (11.20), Juventud Unida vs Otamendi FC (12.40), Defensores de La Esperanza vs Villanueva (14.00), Las Palmas "A" vs Deportivo San Felipe (15.20). Queda libre: Leones Azules. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 21 puntos; 2) Las Palmas "A" y La Josefa, 18 puntos; 4) Otamendi FC, 17 puntos; 5) Leones Azules, 12 puntos; 6) Las Palmas "B", 11 puntos; 7) Las Palmas "C" y Deportivo San Felipe, 8 puntos; 9) Mega Juniors, 7 puntos; 10) Defensores de La Esperanza, 5 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. En tanto, la tabla de goleadoras tiene a tres jugadoras en la cima: Gimena Sauco (Juventud Unida), Daniela Carabajal (Otamendi) y Ariana Cáceres (La Josefa), con 7 goles cada una. Luego se ubican: Salomé Ramón (Las Palmas A), con 6 goles; y Yaquelin Blanco (Deportivo San Felipe), con 5 goles.

CON SIETE TANTOS, DANIELA CARABAJAL, DE OTAMENDI FC, ES UNA DE LAS GOLEADORAS DEL TORNEO (FOTO: MAXIMILIANO ALENCASTRO).



