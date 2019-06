La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Rugby:

VICTORIA DE LOS M17 Las categorías juveniles del rugby del Club Ciudad de Campana avanzan también con su calendario de la URBA. Y los Menores de 17 años vencieron en su última presentación por 8-0 a CUBA "C", en un partido correspondiente a la 8ª fecha del Grupo I de la Zona Formativa A. Así, esta división del CCC tiene ahora un registro de dos victorias y cinco derrotas. En tanto, los Menores de 16 cayeron 40 a 24 como visitantes frente a San Isidro Club "C" por la 12ª fecha. El balance de este equipo Tricolor es de dos victorias y seis derrotas en ocho presentaciones. El líder de la Segunda División se impuso 57-10 y extendió a once su racha de victorias consecutivas. El próximo compromiso del CCC será el sábado 29, como local, frente al entonado Mercedes. Por la 11ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó 57-10 como visitante frente a El Retiro en un partido disputado el jueves, aprovechando el feriado del Día de la Bandera. De esta manera, El Retiro extendió su andar ganador: triunfó en sus 11 presentaciones en el certamen y con 50 puntos lidera la tabla con mucha comodidad (le lleva once unidades de ventaja a su escolta Virreyes). En cambio, el Tricolor sigue en la zona baja: con 16 puntos se ubica ahora en el 11º lugar, producto de tres victorias y ocho derrotas en once presentaciones. En esta oportunidad, la formación del CCC fue la siguiente: Alan González, Didier Galeano, Gabriel Pujol; Leo Correa, Lautaro Nelli; Carlos Díaz, Bruno Calle, Javier Pérez; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Franco Barco, Damián Colella, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Carlos Saya, Juan González, Andrés Moreno y Franco Casanova. Además, por esta 11ª fecha también jugaron: Atlético Chascomús 32-18 Argentino, Varela Jr 13-26 La Salle, Virreyes 7-6 San Miguel, Gimnasia de Ituzaingó 40-20 Tiro Federal de San Pedro, Mercedes 28-19 Los Cedros y Las Cañas 10-17 Del Sur Rugby. El próximo compromiso de Ciudad de Campana será el sábado 29 de junio como local, cuando reciba a Mercedes Rugby (que llegó a la tercera posición tras su victoria sobre Los Cedros) por la 12ª y anteúltima fecha de la primera rueda de la Segunda División. En esa jornada también se enfrentarán: Del Sur Rugby vs El Retiro, Los Cedros vs Gimnasia de Ituzaingó, Tiro Federal de San Pedro vs Virreyes, San Miguel vs Varela Jr, La Salle vs Argentino y Las Cañas vs Atlético Chascomús. INTERMEDIA En la previa al encuentro de Primera División, se midieron los equipos de Intermedia de Ciudad de Campana y El Retiro, que también cantó victoria en este duelo, aunque por 33 a 14. En esta división, el Tricolor formó con C. Saya (Pasotti), A. Nóbile, J.J. González (Madalón); Oliveto (Coronel), Cuevas; Casanova (Debaz), Micheletti, Zacarías (A. Delgado); Costa, Damiano; Chozza (G. Torres), La Paz, Díaz Falú, Giles Delgui; y A. Torres. En este campeonato, Ciudad comparte la 12ª posición con San Miguel. Suma 13 puntos, producto de 3 victorias y 8 derrotas en 11 presentaciones.

