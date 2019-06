La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Hóckey sobre Césped:

Perdieron 3-2 en un partido que fue suspendido el lunes por lluvias y que se reprogramó para el feriado del jueves. Hoy vuelven a jugar, nuevamente como locales, pero ante Quilmes "E". La Primera Damas del Campana Boat Club cayó 3-2 este jueves feriado ante Santa Bárbara "E" y de esa manera no sólo cortó una racha de siete victorias consecutivas, sino que además perdió la cima de las posiciones de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. El partido correspondió a la séptima fecha del campeonato, que fue dos veces suspendida: la primera por paro de transportes y la segunda, el pasado lunes, por fuertes lluvias. Por eso se decidió reprogramarla rápidamente aprovechando el feriado del Día de la Bandera. La formación titular del CBC fue: Romina Guerrero (arquera); Candela Corrata, Florencia Nuñez, Melina Dabusti y Fátima Tenembaum (defensoras); Constanza Santini, Camila Tenembaum y Romina Catardi (volantes); y Sofía Gónzalez, Martina de la Barrera y Delfina Fernández Palazuelo (delanteras). Más tarde ingresaron: Camila Avendaño, Jorgelina Panico, Barbara Brezzi, y Julieta Dabusti. Los goles de las campanenses fueron ambos anotados por Sofía González, que llegó a 10 y es la nueva goleadora de la Zona E7. Los de Santa Bárbara los marcaron Malena Manuele (2) y Lucía Piccinelli. Esta fue la segunda derrota del CBC en nueve partidos jugados, que puso fin a una histórica racha de siete victorias consecutivas. Casualmente, las dos derrotas del equipo de Gabriel Sáenz fueron en condición de local (había perdido en Campana en la fecha inaugural del torneo contra Huracán). Así, el Campana Boat Club acumula ahora 21 puntos y +14 de diferencia de gol. Con ese balance quedó en la segunda posición a un punto del "Globo", que venció 4-0 a Hurling "C" y llegó a las 22 unidades. Los demás resultados de esta recuperada 7ª fecha fueron: Comunicaciones 0-1 Los Pinos, Luján Rugby Club "B" 3-1 Quilmes "E", Huracán 4-0 Hurling "C", Club Manuel Belgrano "B" 0-5 Belgrano Day School y C.A.S.A. de Padua 7-0 Vicentinos "B". DIVISIONES MENORES Los resultados de los partidos de las divisiones menores entre el CBC y Santa Bárbara "E" fueron: -Séptima División: victoria 3 a 0 del CBC con goles de María Mercedes Esponda, Guillermina Izzi, y Pía Dell Acqua. -Sexta División: victoria 6 a 0 del CBC con goles de María Luz Balerio Echeverría (4), Sol Ale y Guillermina Figueroa. -Quinta División: victoria 3 a 0 del CBC con goles de Oriana Sansone, Fátima Tenembaum y Belén Varela. -Intermedia: derrota 1 a 0.



SOFÍA GONZÁLEZ LLEGÓ A LOS 10 GOLES Y ES LA MÁXIMA ARTILLERA DE LA ZONA E7. HOY RECIBEN A QUILMES "E" Esta tarde, desde las 16.00, la Primera Damas del Campana Boat Club recibirá a Quilmes Athletic Club "E" por la 11ª fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Por los pergaminos del rival, será sin duda el gran partido de la fecha. En su última presentación, el CBC perdió ante Santa Bárbara "E", cortando una extraordinaria racha de siete victorias consecutivas. Así perdió la cima de las posiciones a manos de Huracán y quedó en el segundo lugar. Por su parte, Quilmes viene de perder 3 a 1 de visitante ante Luján Rugby Club "B". De esa forma desaprovechó la oportunidad de quedar como único líder, aunque se mantuvo en el tercer puesto. La tira de partidos de las divisiones inferiores comenzará a las 9.00 con la escuelita y seguirá con novena, séptima, sexta y quinta división. A las 14:30 será el turno de la categoría intermedia. Y a las 16.00, el de la Primera. El resto de la 11ª fecha la completarán: Los Pinos vs. Hurling "C", Santa Bárbara "E" vs. Belgrano Day School, Comunicaciones vs. Vicentinos "B", Luján Rugby Club "V" vs. C.A.S.A. de Padua y Huracán vs. Manuel Belgrano. #Hockey La Primera Damas del Boat Club cayó 3-2 como local ante Santa Bárbara "E" y así no sólo cortó una racha de siete victorias seguidas, sino que además cedió el liderazgo de la Primera E7 a manos de Huracán. Hoy vuelve a jugar como local: recibe a Quilmes "E", que está 3°. pic.twitter.com/BlTab6D5aj — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de junio de 2019

