Rodrigo Murillo quedó en la Final "C" en Polonia







El remero campanense, que comparte bote con Cristian Rosso, terminó tercero en su heat y logró acceder a los cuartos de final de la 2019 World Rowing Cup II de Poznan. Pero en esa instancia terminó cuarto y ahora competirá por los puestos 13 a 18. El campanense Rodrigo Murillo sufrió una eliminación prematura en la II Copa del Mundo FISA de Poznan. Si bien a primera hora consiguió un tercer puesto en su heat, con un tiempo de 6 minutos, 22 segundos y 29 centésimas que lo puso en Cuartos de Final, en dicha instancia quedó cuarto, con 6m34s29 y no logró acceder a semifinales. Con estos dos resultados, el campanense y su compañero de embarcación Cristian Rosso deberán afrontar hoy la Final "C", que servirá para determinar los puestos 13 a 18 de la competencia. En el heat 1 de 5, el 2x albiceleste quedó a poco menos de cuatro segundos del segundo, Lituania (Dovydas Nemeravicius y Saulius Ritter), y a 6 de Gran Bretaña (John Collins y Graeme Thomas), que ganó la prueba. En esta instancia inicial, bastaba con no salir último para avanzar de fase. Ya en cuartos de final, había que "meterse" entre los tres mejores. Y el doble argentino quedó cuarto, a tres segundos y medio del bote de Noruega tripulado por Jan Oscar Helvig y el campeón olímpico Olaf Tufte, que se quedó con el último pasaje a semifinales de la serie. El ganador fue Suiza (Barnabe Delarze y Roman Roeoesli) y segundo fue Francia (Hugo Boucheron y Matthieu Androdias). Se trata sin dudas de noticias agridulces, dado que el 2x de Murillo y Rosso aspira a lograr la clasificación olímpica en el Mundial de Linz-Ottensheim, Austria, a finales de agosto y para ello deberá quedar entre los 11 mejores en una competencia que tendrá, con absoluta seguridad, mayor cantidad de inscriptos y un nivel superior. La Final "C" de los M2x, con Rodrigo Murillo y Cristian Rosso por cancha 2, se correrá hoy a las 5.15 y tendrán también botes de Cuba (1), Noruega (3), Nueva Zelanda (4), Holanda (5) y Canadá (6). Los resultados del resto del equipo argentino de remo este viernes en Poznan fueron: *En M2- [A], el bote de Axel Haack (Tigre Boat Club) y Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) fue 5º en su heat y 3º en el repechaje, por lo que también quedó en la Final "C". *En M2- [B], el bote de Iván Carino (Club San Fernando) y Francisco Esteras (Teutonia) fue 4° en su heat y luego, 3º en el repechaje, por lo que también quedó en la Final "C". *En M1x, Brian Rosso (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), fue 4° en su heat y quedó 6º en Cuartos de Final. Ahora correrá la Final "D". *En LW1x, Milka Kraljev (Tigre Boat Club) fue 4a en su heat, pero luego alcanzó el 2º puesto en el repechaje, por lo que clasificó a semifinales A/B. *En LM2x, el bote de Alejandro Colomino (Club de Regatas La Marina) y Carlo Lauro (Club Mendoza de Regatas) fue 5º en su heat y deberá afrontar el repechaje.

MURILLO Y ROSSO CORRERÁN HOY POR CANCHA 2 LA FINAL “C" EN POZNAN. IMAGEN ILUSTRATIVA.





MILKA KRALJEV, LA ÚNICA MUJER DE LA DELEGACIÓN NACIONAL, ES TAMBIÉN LA ÚNICA QUE SIGUE CON VIDA EN POZNAN.

#Remo El campananese Rodrigo Murillo quedó en la Final “C” de la II World Cup que se disputa en Poznan, Polonia. El Doble Par que integra junto a Cristian Rosso fue 3° en su heat y 4° en Cuartos de Final. Ahora luchará por llegar al 13er puesto. pic.twitter.com/rqXz91nMva — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de junio de 2019

