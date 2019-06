La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Remo Travesía:

El jueves, 35 remeros de la especialidad completaron los 42 kilómetros con miras al encuentro programado para el próximo 8 de septiembre. La intención es que el recorrido sea incluido en el calendario oficial 2020. "El futuro del remo está en Campana", dice Germán Zapata. El río planchado y un cielo despejado fue el inmejorable marco para la travesía que el jueves por la mañana realizaron 35 remeros de todas las edades y ambos sexos del Campana Boat Club, Hispano Argentino, Regatas La Marina y Teutonia, quienes se confabularon para remar por placer durante poco más de 3 horas, partiendo desde nuestra ciudad y terminando en Villa La Ñata. El recorrido de 42 kilómetros se concretó aguas abajo por el Paraná hasta el arroyo Correntino, para luego tomar el río Luján hasta llegar al Teutonia, en Villa La Ñata. Fue una exitosa "previa de reconocimiento" organizada por el CBC con miras al encuentro del próximo 8 de septiembre y del que se espera se inscriban más de 100 botes. Con el Campeonato de Remo de Travesía 2019 ya lanzado meses atrás, la idea es que la Campana-Villa La Ñata ingrese al calendario oficial y se corra por los puntos a partir del 2020. "El club me dio luz verde, y estamos peleando para traer una fecha oficial. Cada vez hay más gente alineada con la idea. Sería algo histórico para el remo de la ciudad que Campana sea fecha oficial del calendario anual de Travesía. Si lo logramos, es algo que ya va a quedar establecido para siempre", comentó días atrás a La Auténtica Defensa Gustavo "el Pela" Bragán, quien defiende los colores del Campana Boat Club en esta especialidad. INCLUSIVA "Cada vez más gente del remo, a nivel mundial, visualiza que el futuro del deporte está en la Travesía, que utiliza el bote de paseo para competir. Más interesante aun es que con cualquier espejo de agua, y no necesariamente una cancha, se puede hacer una competencia. Porque una regata puede consistir en ir hasta una boya y volver, por ejemplo, y hasta incluye categorías mixtas", señala el coequiper de Bragán, Germán Zapata. Lo que explica Zapata es que la alta competencia o el remo de elite no convoca o no tiene la masividad que permite a los clubes de remo sobrevivir sin perder su deporte primario como principal actividad deportiva. "El remo hoy está nucleado en Tigre y lo que buscamos es traerlo a Campana. El agua y las condiciones en Campana son mucho mejores que la de Tigre, donde hay conflicto con las lanchas, entorno contaminado y alto riesgo de sufrir un accidente. Hace un año que remo con Gustavo, y me enamoré de Campana. Lo que queremos es que el Remo de Travesía se practique y se masifique en un entorno de lujo como lo es Campana. Llegar a Tigre para cualquiera que vive en Capital puede llegar a tomar una hora de viaje, lo mismo que le puede llevar hasta acá por Ruta 9. Con la diferencia de que Campana tiene un entorno de lujo, que hoy no lo tiene nadie. Por eso creemos que el futuro del remo metropolitano está en Campana", concluyó Zapata.

