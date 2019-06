La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/jun/2019 Breves: Fútbol







SCALONI PRUEBA De cara al partido decisivo que Argentina disputará mañana frente a Qatar por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América "Brasil 2019", el entrenador Lionel Scaloni probó ayer diferentes variantes en la alineación para este compromiso. En primera instancia ubicó a Guido Rodríguez y Paulo Dybala entre los titulares y posteriormente los reemplazó por Marcos Acuña y Lautaro Martínez. Además, Sergio Agüero recuperaría su lugar como inicial. Así, la probable formación sería: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodríguez o Acuña; Lionel Messi; Sergio Agüero y Martínez o Dybala. El encuentro frente a Qatar se disputará mañana desde las 16.00 en Porto Alegre y para la Selección Argentina solo vale un resultado: ganar. GANÓ CHILE En el cierre de la segunda fecha del Grupo C, Chile venció anoche 2-1 a Ecuador con goles de José Pedro Fuenzalida y Alexis Sánchez y de esa manera llegó a los 6 puntos y aseguró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa América. Las posiciones de esta zona quedaron de la siguiente manera: 1) Chile, 6 puntos; 2) Uruguay, 4 puntos; 3) Japón, 1 punto; 4) Ecuador, sin puntos. Y en la última fecha, a disputarse el lunes, se medirán: Chile vs Uruguay y Japón vs Ecuador. La victoria de Chile favorece las expectativas argentinas, dado que si la Selección vence a Qatar, obligaría a Japón a vencer por al menos tres goles a Ecuador para ser uno de los mejores terceros, suponiendo que el tercero del Grupo A quedaría mejor parado para esa definición. SE CIERRA EL GRUPO A Hoy desde las 16.00 horas se jugará la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América. Brasil (4 puntos) enfrentará a Perú (4) en un duelo que definirá la primera posición de la zona en caso de haber un vencedor. En tanto, Venezuela (2) buscará la clasificación a Octavos de Final frente a Bolivia (0). A dicha instancia avanzan los dos mejores de cada grupo y también los dos mejores terceros. MUNDIAL FEMENINO En el cierre de la fase de grupos de "Francia 2019", en la Zona E, Holanda (9 puntos) se quedó con el primer puesto al vencer 2-1 a Canadá (6). En tanto, Camerún (3) obtuvo su clasificación tras superar agónicamente por 2-1 a Nueva Zelanda (0). En tanto, en el Grupo F, Estados Unidos (9) terminó como líder al derrotar 2-0 a Suecia (6). Mientras que Chile (3) le ganó 2-0 a Tailandia (0), pero quedó igualmente eliminado, dado que necesitaba una diferencia de tres goles en dicho encuentro. Los Octavos de Final comienzan hoy con dos duelos: Alemania vs Nigeria (12.30) y Noruega vs Australia (16.00). Además, tendrán los siguientes cruces: Inglaterra vs Camerún, Francia vs Brasil, España vs Estados Unidos, Italia vs China, Holanda vs Japón y Suecia vs Canadá. SALVIO, CERCA DE BOCA El mediocampista Eduardo Salvio está cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors. Ayer, el actual jugador de Benfica habría llegado a un acuerdo con el Xeneize en cuanto a los números de su contrato y eso encaminaría la vuelta del "Toto" al fútbol argentino, aunque todavía resta que las dos instituciones acuerden las condiciones de la salida de Salvio de Portugal. PRIMERA C Hoy se pondrá en marcha la final del Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana: desde las 14.30 horas, Villa San Carlos recibirá a Excursionistas en el primer partido de la serie que se definirá luego en el Bajo Belgrano.

