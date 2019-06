La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Silvina Brandimarte: "A veces los periodistas escribimos la primera página de la historia"







Invitada por Radio City, la reconocida periodista visitó Campana para celebrar el mes del periodista y hablar con Ricardo Stecconi del ejercicio de la profesión y el rol de la mujer en los medios. Para celebrar otro año más en el aire y también conmemorar el mes del periodista, Radio City invitó a Silvina Brandimarte a dar una charla sobre la profesión y el rol de la mujer en los medios de comunicación. Brandimarte, de extensa trayectoria en el mundo radial tanto como movilera como conductora, fue entrevistada por Ricardo Stecconi en un salón de eventos Le Parc repleto de figuras de la comunidad y fieles oyentes de Radio City. La conversación atravesó diferentes temas: Brandimarte se refirió al estado del periodismo actual, contó detalles de su carrera, analizó algunas de las discusiones políticas y sociales en la agenda mediática y se explayó sobre cómo las redes sociales han transformado la manera de construir la noticia. En ese sentido, se apoyó en anécdotas vividas en su larga trayectoria como periodista de calle cubriendo los hechos más relevantes de los últimos 30 años de historia del país, como el atentado a la AMIA, el estallido del 2001, los velorios de presidentes populares como lo fueron Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner y jornadas como el traslado de los restos del expresidente Juan Domingo Perón a San Vicente. "A veces los periodistas tenemos la oportunidad de escribir la primera página de la historia", aseguró Brandimarte. Remarcó que la buena práctica periodística tiene que estar respaldada en el "rigor" y en la "honestidad intelectual". Después, explicó, la comunicación puede ejercerse en formatos más tradicionales o explorar nuevas formas de llegar a los lectores-oyentes-televidentes, tal como lo hacen los periodistas que usan herramientas del story telling para brindar contenidos de calidad, precisión y empatía emocional. Lo que rechazó de manera categórica fue el denominado "periodismo militante" al considerarlo "contradictorio", ya que la labor del periodista "no es buscar hacer amigos sino marcar lo que incomoda". "Se puede hablar de todo, después hay que ver cómo se lo habla", manifestó la periodista. Y recordó que siempre la peor pregunta "es la que no se hace". Brandimarte, de dilatada trayectoria en Radio El Mundo y hoy trabajando en La Red, mimó a este medio de comunicación tradicional, pasión que comparte con la familia Stecconi. Al respecto, durante la conversación con Ricardo recordaron viejas costumbres de la radio y revalorización su labor tras resaltar que mucha gente siguió el apagón nacional del pasado domingo a través del medio, uno de los pocos que pudo encontrar en continuo funcionamiento. "Amo la radio y es uno de los medios que más debería identificarnos", dijo Brandimarte. "La radio está siempre", recalcó. Y la distinguió por ser una manera de llegar en simultáneo "al oído, a la cabeza y al corazón de los oyentes". Al título de la charla se le hizo honor en su segunda mitad. Brandimarte recordó que no solo la radio sino "las redacciones en general eran un espacio reservado para los hombres", con las mujeres guardando el protagonismo solo en las publicaciones dirigidas al género. "(Hoy en cambio) somos muchas las mujeres periodísticas, somos muchas las movileras, aunque todavía pocas las que dirigimos (medios)", contrapuso. Por eso, destacó a Marcela Patané por ser la gerente general de radio La Red, al igual que a Mirta Qualia por dirigir en Radio City. "Es muy difícil ver mujeres gerentes", lamentó. Para Brandimarte, el empoderamiento de las mujeres se juega en los debates actuales por el NiUnaMenos y el aborto, pero "no empieza ni termina" allí, sino que tiene que basarse en "el trabajo, la formación y la sustenta-bilidad económica" que brinde independencia. "Mi mejor carrera para lograr la equidad ha sido ejercer el feminismo desde otro lado", afirmó. La visita de Brandimarte fue destacada por la Municipalidad de Campana, que la declaró de interés público y le regaló un escudo heráldico de la ciudad, entregado por la funcionaria Sandra Coltelli. Asimismo, la periodista recibió las dos ediciones de "Mujeres de Campana", libros que reúnen los perfiles de reconocidas y valoradas vecinas. Asimismo, se leyó una carta firmada por la jefa de Gabinete municipal, Mariela Schvartz. Ricardo Stecconi se encargó finalmente de distinguir a la invitada con obsequios acercados por los auspiciantes de la charla y con una plaqueta alusiva a su visita. De la charla participaron como espectadores además el director de La Auténtica Defensa, Eduardo Pascuale, y estudiantes de comunicación del Instituto de Formación Docentes y Técnica Nº15.

La periodista reflexionó sobre el ejercicio de la profesión y el rol de las mujeres en los medios.





Para Brandimarte, el empoderamiento de las mujeres se juega en “el trabajo, la formación y la sustentabilidad económica".





La charla se desarrolló en un salón de eventos Le Parc repleto de fieles oyentes de Radio City.

@ahora 30 años radio City Mujeres en periodismo Silvina Brandimarte!@MarieSchvartz @SebaAbella @RominaBuzzini pic.twitter.com/8oJ3SbqYAT — SandraMiriamGotelli (@GOTELLISandra) 22 de junio de 2019 #Ahora @silvinabrandi habla con Ricardo Stecconi sobre la evolución de los medios de comunicación y temas de actualidad ?????? pic.twitter.com/dWxrbXtS4S — Magui Felizia (@mawifelizia) 22 de junio de 2019 #Ahora "Un periodista tiene que saber que la peor pregunta es la que no se hace"--Silvina Brandimarte, periodista de @radiolared en Campana — Magui Felizia (@mawifelizia) 22 de junio de 2019 #Ahora el vecino y músico José González deleita a los vecinos en la apertura de la charla sobre periodismo y radio por los 30 años de @fmcitycampana1 . Como invitada @silvinabrandi pic.twitter.com/3aTsJUUDX6 — Magui Felizia (@mawifelizia) 22 de junio de 2019

