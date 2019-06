El hecho ocurrió en la calle Sívori al 900, cuando un colchón del interior de la vivienda tomó fuego por la cercanía de una estufa. Ayer, a primera hora de la tarde, los Bomberos Voluntarios debieron acudir a una emergencia de incendio en una vivienda ubicada en la calle Sívori al 900; tras un llamado al 911. Al lugar acudió el móvil 48 a cargo del Mayor Jonathán Craviotto, con el apoyo de la unidad 43 de Rescate y la cisterna 41; quienes procedieron a apagar un colchón que había tomado fuego por la cercanía de una estufa. La propietaria del lugar, de nombre Olivia Fiorito, fue trasladada preventivamente por una ambulancia del SAME al Hospital San José; dado que había estado expuesta al humo generado en el interior. Por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de heridos y el fuego pudo ser sofocado rápidamente. Se sumaron al operativo personal del Comando de Patrulla, zona 4.

El fuego pudo ser sofocado rápidamente.





Se sumaron al operativo personal del Comando de Patrulla, zona 4. #Ahora principio de incendio en una vivienda de Sívori al 900, por causa de una estufa el incendio comenzó con un colchón. Bomberos móvil 48 a cargo de Craviotto con apoyo del 41 y Rescate 43. CP zona 4, SAME 2 traslada a la propietaria de 61 años a modo preventivo. pic.twitter.com/9eA46DV7yR — Daniel Trila (@dantrila) 22 de junio de 2019

Principio de incendio en una vivienda céntrica

