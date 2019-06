La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Copa América:

Argentina enfrenta a Qatar con la obligación de ganar







Si lo logra, asegurará su lugar en los Cuartos de Final. El encuentro se disputará desde las 16.00 en Porto Alegre. Scaloni no confirmó la formación titular, pero alistaría a Messi, Agüero y Martínez desde el arranque. Como en las Eliminatorias en 2017 frente a Ecuador y como frente a Nigeria en el cierre de la primera fase del Mundial de Rusia 2018, la Selección Argentina saldrá hoy a la cancha sin margen de error y con la obligación de ganar para evitar una eliminación anticipada y vergonzosa para la calidad de jugadores con los que cuenta el equipo nacional. Será desde las 16.00, cuando enfrente a Qatar por la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa América en Porto Alegre. El combinado dirigido por Lionel Scaloni sabe, después de la goleada que sufrió Perú ayer ante Brasil (ver aparte), que un triunfo le garantizará un lugar en los Cuartos de Final. Y que incluso puede llevarlo al segundo puesto de este Grupo B si Paraguay no vence a Colombia (jugarán en simultáneo). De darse esta posibilidad, el equipo nacional se cruzará con Venezuela (2º del Grupo A). En cambio, un empate ante Qatar dejaría a Argentina prácticamente eliminada. Porque para avanzar con 2 puntos necesitaría que Colombia le gane por tres goles de diferencia a Paraguay y que mañana lunes, Japón y Ecuador empaten en el cierre del Grupo C. Entonces, la diferencia de gol beneficiaría al equipo nacional. Sí: mejor pensar en el triunfo como único camino. Para el encuentro de esta tarde, Scaloni no confirmó la alineación titular: "Sería darle una ventaja al técnico de Qatar y nosotros nos jugamos mucho", se excusó ayer en conferencia de prensa. En cambio, sí explicó que los jugadores argentinos ya saben cómo formará. Todo indica que el entrenador se decantará esta vez con una formación con Lionel Messi y dos delanteros bien marcados como Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Así, la principal duda pareciera ser el acompañante de Leandro Paredes y Giovani Lo Celso en el mediocampo. Marcos Acuña y Guido Rodríguez asoman como alternativas. Entonces, la alineación Argentina para jugar ante Qatar sería: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodríguez o Acuña; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Sergio Agüero. "A los jugadores no les puedo reprochar lo anímico. No creo que sea una cuestión de actitud o temperamento; voy por un tema futbolístico. Con Paraguay y Colombia arrancamos bien pero no logramos mantenerlo. Cuando estamos más necesitados sacamos a relucir nuestro mejor fútbol", señaló ayer Scaloni, quien aseguró que "psicológica y anímicamente", los jugadores "están bien".

ARGENTINA BUSCA SU PRIMER TRIUNFO EN ESTA COPA AMÉRICA Y, ASÍ, SU PASE A CUARTOS DE FINAL. BRASIL GOLEÓ A PERÚ En un resultado que colaboró con las chances de Argentina de llegar a Cuartos de Final, Brasil goleó ayer 5-0 a Perú con tantos de Casemiro, Firmino, Everton, Dani Alves y Willian, mientras que Gabriel Jesús falló un penal en tiempo adicionado (fue atajado por el arquero Pedro Gallese). En tanto, Venezuela selló su clasificación a Cuartos de Final al vencer 3-1 a Bolivia con goles de Darwin Machis (2) y Josef Martínez (Leonel Justiniano había descontado para el elenco boliviano). Con estos resultados, las posiciones del Grupo A quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 7 puntos (+8); 2) Venezuela, 5 puntos (+2); 3) Perú, 4 puntos (-3); 4) Bolivia, sin puntos (-7). En Cuartos de Final, Brasil espera por uno de los mejores terceros, mientras que Venezuela chocará con el segundo del Grupo B en el que está Argentina. El cierre de la primera fase de esta Copa América "Brasil 2019" será mañana lunes, cuando se dispute la tercera fecha del Grupo C desde las 20.00 horas: Chile (6 puntos) se medirá frente a Uruguay (4), al tiempo que Japón (1) enfrentará a Ecuador (0).

BRASIL NO DEJÓ DUDAS ANTE PERÚ.

