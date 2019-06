Fue entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta. Un herido. Un Chevrolet Corsa y una moto de 110 centímetros de cilindrada protagonizaron un accidente en las inmediaciones de la plaza 1º de mayo. El hecho ocurrió el viernes durante la noche en la intersección del boulevard Sarmiento y la calle Capilla del Señor. Por el impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital Municipal San José con heridas de consideración. Del operativo de emergencia participaron personal del SAME y efectivos policiales del Comando Patrulla zona 4.

SAME trasladó al motociclista hacia el nosocomio local. #Dato Choque en plaza Primero de Mayo. Un Chevrolet Corsa II Y una moto 110 colisionaron en Diagonal Sarmiento y Capilla del Señor. El motociclista herido fue trasladado al hospital por SAME presente Comando zona 4 y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/SFkTQ2i0r6 — Daniel Trila (@dantrila) 21 de junio de 2019

Choque en la Plaza 1º de Mayo

