La escritora y psicoanalista Lilia Rodas presentó su libro "Desalmadero"











Dapa del libro "Desalmadero"

El encuentro fue en la Biblioteca Pública Municipal. Contó con la presencia de familiares y amigos de la vida, de S.A.D.E., C.A.L. y del Servicio Penitenciario donde allí se desempeña desde el 2006 como psicóloga. "Fue una exposición descarnada de mi alma" sintetiza la autora a LAD. "No solo armo y desarmo el alma este libro, sino que también es reservorio de todas las veces que aprendí a desarmarme y armarme a lo largo de mi vida. Todo está escrito desde lo visceral, desparramando el alma por todos lados", así resume Lilia Mariana Rodas (42) su libro "Desalmadero". Lo presentó a la comunidad en la Biblioteca Pública Municipal frente a familiares y amigos de la vida, de S.A.D.E., C.A.L. y del Servicio Penitenciario. La escritora argentina, poeta, cuentista, narradora y psicoanalista, nació en Ibicuy (Entre Ríos) y residente en Campana desde hace 18 años. Rodas se dedica a la escritura, desde sus 9 años, comenzando a escribir cuentos infantiles y poesías, las primeras de ella dedicadas a su pueblo y su naturaleza. A partir de su residencia en Campana participa durante 3 años, del Taller de Escritura "Algebra y fuego" coordinado por la Prof. Marisa Mansilla, donde incursiona en la construcción de cuentos y relatos. Además, desde el 2006 se desempeña como psicóloga en la cárcel de nuestra ciudad. "Desalmadero" es un libro de poesías que fueron pensadas y escritas en diversos lugares "desde servilletas en los bares, viajes, noches oscuras, soledades y en trenes" y agrega "leer me permitió crecer, la lectura implica la posibilidad de pensar y ser libres. Escribir me ayudó a descargar y apaciguar muchos dolores, todo lo que a uno le afecta". Está compuesto por cinco secciones o capítulos. "Cada capítulo tiene su cuestión fundamental, cada uno de ellos tiene un epígrafe y un dibujo". Y sobre el dibujo de la tapa detalla "es un dibujo al óleo, es un ojo que sangra atravesando a un cuerpo de mujer. La mirada duele, te lastima no hay un significado absoluto, hay algo que sangra y me atraviesa, entonces hay que ponerle palabras a esos duelos". Ya en el cierre de su charla con LAD Rodas sintetiza "superó mis expectativas, no esperaba que hubiera tanta conmoción. Esta presentación es una exposición descarnada de mi alma". AMPLIA TRAYECTORIA Se dedica a la escritura también a la fotografía y pintura. Es profesora de Dibujo y Pintura Artística. Es Licenciada en Psicología egresa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido seleccionada para integrar diferentes antologías poéticas desde los 15 años. También ha publicado cuentos y relatos en diarios y suplementos de diferentes localidades, como semanario La Opinión de San Pedro, provincia de Buenos Aires; El Vocero Isleño en Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos y ha sido columnista quincenal de Radio FM SUR Ibicuy (versión online) con una producción literaria de su terruño. En los últimos años, además de ser madre de un niño de 8 años y de continuar trabajando de su profesión en diferentes ámbitos, es directora de la Escuela de Dibujo y Pintura que funciona en Ibicuy hace 24 años. Forma parte de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Filial Campana y participa del taller literario mensual de esta Institución, coordinado por la escritora Beatriz Valerio, como así también de los encuentros literarios de escritores en la Biblioteca Pública Municipal de Campana, con la lectura de poesías y narrativas cortas de los autores.

La escritora y psicoanalista, rodeada de quienes concurrieron a la presentacion de "Desalmadero" #Dato la licenciada Lilia Rodas, psicóloga del Complejo Penitenciario de nuestra ciudad presentó a la comunidad su libro titulado "Desalmadero" ✒ pic.twitter.com/JuTNHgZZ2P — Magui Felizia (@mawifelizia) 19 de junio de 2019

