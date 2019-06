La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 La UV Más Campana se integró al Frente Consenso Federal











LOS CANDIDATOS TITULARES La boleta de Consenso Federal en Campana lleva a Axel Cantlon como candidato a Intendente, mientras que la lista de concejales está conformada por: 1) Carlos Gómez; 2) Gilda Gentili; 3) Alberto Craibe; 4) Claudia Giordano; 5) Gustavo Ahumada; 6) Celeste Norese; 7) Sergio Fernández; 8) Marta Daniele; 9) Gabriel Badino; y 10) Rosineide Bezerra. Mientras que los candidatos a consejeros escolares son: 1) Nora Amondaray; 2) Víctor Romero; y 3) Sandra Moreno. Así, la candidatura a Intendente de Axel Cantlon acompañará las postulaciones de Roberto Lavagna a Presidente de la Nación y de Eduardo Bucca, a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En la lista de candidatos a concejales se integran referentes locales de los distintos espacios que conforman el Frente. Una de las novedades más importantes que dejó en nuestra ciudad el cierre de listas para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto fue la decisión de la Unión Vecinal Mas Campana de formar parte del Frente "Consenso Federal" que encabeza la fórmula que conforman Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. "Sin perder identidad de vecinalismo nos integramos a un espacio amplio y plural con otros sectores que componen este Frente para lograr la unidad de los que creemos que hay que terminar con la grieta en Campana", explicaron desde la UV Más Campana. Así, el candidato a Intendente de Campana por Consenso Federal será Axel Cantlon, máximo referente de este espacio vecinalista que en las elecciones legislativas de 2017 había participado con boleta corta. En tanto, en la lista de candidatos a concejales hay representantes locales de los diversos espacios que conforman este Frente: el Partido Socialista de Miguel Lischfitz, el GEN de Margarita Stolbizer, Unión Celeste y Blanco (Fernando Rozas), Libres del Sur (Humberto Tunini) y Tercera Posición, de Graciela Camaño. Igualmente, entre los aspirantes al Concejo Deliberante, la UV Más Campana mantiene su preponderancia en el armado: el concejal Carlos Gómez (que busca renovar su banca) y Gilda Gentili (radical disidente) ocupan las primeras dos posiciones. En el tercer lugar aparece Alberto Craibe, quien en 2017 participó en el Frente Renovador y representa a sectores peronistas que integran Consenso Federal; en el cuarto está Claudia Giordano, referente del GEN; y en el quinto se ubica Gustavo Ahumada, quien se referencia en Urtubey. Según se explicó, otros participantes de este armado local fueron Raúl Miño y Esteban Trova, del espacio de Fernando Rozas; Guillermo Ferreyra y Víctor Romero, referentes del Partido Socialista; y Noemí Olivera, representante de movimientos sociales. "El armado de este espacio con referentes de distintas corrientes políticas de la ciudad de Campana permite construir una alternativa que además de buscar el consenso y la unidad campanenses, nos permita tener un gobierno municipal con representantes de Campana", comentaron desde la UV Más Campana. EL ARMADO NACIONAL La fórmula presidencia de Consenso Federal ya había sido anunciada con anterioridad: el ex ministro de economía Roberto Lavagna estará acompañado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Y en las últimas horas se confirmó que Eduardo "Bali" Bucca será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bucca es actualmente diputado nacional, dado que en 2017 encabezó la lista que acompañó a Florencio Randazzo en el Frente Cumplir. Anteriormente fue Intendente de la ciudad de Bolívar. En tanto, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en Consenso Federal será Graciela Camaño y el segundo lugar lo ocupará Alejandro "El Topo" Rodríguez, ex ministro de Gobierno de La Matanza y actual jefe de campaña de Lavagna. En dicha lista finalmente no estará Margarita Stolbizer, a quien le habría ofrecido el tercer puesto. Otro nombre que se barajaba ayer en el armado de Consenso Federal era el de Hilda "Chiche" Duhalde, quien sería candidata a senadora provincial por la Tercera Sección Bonaerense.

