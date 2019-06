La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Rubén Romano: "Unidos vamos a gobernar para los vecinos"











LOS CANDIDATOS TITULARES La boleta de Frente de Todos en Campana lleva a Rubén Romano como candidato a Intendente, mientras que la lista de concejales está conformada por: 1) Soledad Calle; 2) Oscar Trujillo; 3) Stella Giroldi; 4) Marco Colella; 5) Georgina López; 6) Rolando Herrera; 7) Paola Garello; 8) Emanuel Verá; 9) Mariana Quiroga; y 10) Joel Vallomy. Mientras que los candidatos a consejeros escolares son: 1) Alejo Sarna; 2) Marisa Leiss; y 3) Nahuel Rivas Karlic El oficialmente precandidato a Intendente por el Frente de Todos, se mostró satisfecho con la unidad del peronismo campanense para enfrentar a Cambiemos en las próximas elecciones. Reconocido médico y actual Concejal, el principal referente de la oposición asegura: "Los vecinos serán los verdaderos protagonistas de la nueva etapa". El Dr. Rubén Romano es, oficialmente, el precandidato a Intendente de nuestra Ciudad por el Frente de Todos, lista que lleva a Alberto Fernández y a Cristina Fernández como precandidatos a Presidente y Vice, respectivamente, junto a Axel Kicillof y Verónica Magario como precandidatos a la Gobernación bonaerense. "Hemos alcanzado la máxima expresión de unidad en Campana, y el peronismo debe estar más que satisfecho porque éste proyecto ha logrado sumar a todos los sectores que bajo un mismo pensamiento. Unidos vamos a gobernar para los vecinos", dijo el flamante precandidato, quien agregó que "la unidad no es solo entre dirigentes, es con la gente y coincide con la necesidad de ponerle fin a un Gobierno donde desde el Presidente Macri, la Gobernadora Vidal y el Intendente Abella han sido cómplices del deterioro en la calidad de vida de los vecinos, gracias a un modelo que ha endeudado a nuestro País, pero también ha vaciado los bolsillos de los ciudadanos con tarifazos, con inflación y con un aumento desmedido de impuestos. Ha generado desocupación, pobreza, y no solo no resolvió ni uno solo de los problemas que había: generó muchos otros, y es hora que entre todos volvamos a encauzar la Nación, cada uno desde su lugar" Romano agradeció el apoyo y acompañamiento recibido no solo por la Comunidad, sino también por los sectores que impulsaron su candidatura: "este es el desafío más importante de mi vida, pero estoy dispuesto a dar todo de mí por lograr el sueño de muchos: volver a vivir tranquilos, trabajar, enviar a sus hijos a la escuela, poder atenderse dignamente en un hospital o un centro de salud público. Es grande la responsabilidad pero sé que tengo un equipo inmenso, con profesionales calificados de la Ciudad que son apasionados por lo que hacen, pero también del lugar donde viven. Vamos a implementar el fruto del Gran Acuerdo Campanense, donde los propios vecinos han señalado las prioridades y principales demandas, para que nuestros equipos técnicos traduzcan en proyectos viables estas necesidades, y puedan ser ejecutados a partir del 10 de Diciembre por el nuevo Gobierno Municipal. Porque puedo asegurarles que los vecinos serán los verdaderos protagonistas de la nueva etapa". Consulto respecto a la lista de precandidatos a Concejales y Consejeros Escolares que lo acompañan, el Dr. Romano mostró su felicidad porque "es una perfecta combinación de juventud y experiencia. Dos características que serán sumamente necesarias en la enorme tarea de recuperar y levantar a cada vecino caído, y atender a casa rincón de la Ciudad donde exista una problemática que no haya sido atendida. Con mucha humildad, quienes me acompañan han dejado de lado cualquier interés personal poniéndose al servicio de la unidad. Porque todos hemos acordado que lo principal es este proyecto. Y nuestro proyecto representa a quienes han sido defraudados y no son escuchados por este Gobierno. Es un halago para mí, un vecino común, ser acompañado por una mujer como Stella Maris Giroldi quien ha sido gran responsable junto a Jorge Varela del crecimiento que hubo en la Ciudad durante muchos años. Contar con el apoyo del peronismo campanense sintetizado en la máxima autoridad del Partido, como lo es Oscar Trujillo, quien además es uno de los intelectuales que más conoce a la Ciudad, y junto a mi compañera Soledad Calle, quien con su juventud ha sido en estos años la principal defensora de tantos vecinos maltratados por el Gobierno, desde el Concejo Deliberante. Y junto a ellos, todo un equipo muy valioso y con el corazón puesto en Campana". "Estamos convencidos que éste es el camino. Vamos a seguir caminando los barrios y el centro para llevarle a cada vecino nuestro proyecto. Serán ellos quienes tendrán en definitiva la decisión, y en sus manos está la posibilidad de volver a crecer como Ciudad" finalizó Romano.

Romano firma su adhesión a la lista que encabezará, con la esperanza de lograr la Intendencia. MASSA ENCABEZA LA LISTA DE DIPUTADOS DEL FRENTE DE TODOS Y MÁXIMO KICHNER VA QUINTO Tras largas horas de negociaciones, en las que hubo idas y vueltas y mucha tensión, el peronismo bonaerense pudo armar la lista del distrito electoral más importante del país. El Frente de Todos cerró anoche las negociaciones contrarreloj de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en la que intentaron contener al kirchnerismo y al massismo. El armado de la lista que acompañará a la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner se llevó a cabo en el Instituto Patria, el búnker de la ex presidenta ubicado a pocas cuadras del Congreso. Allí se desarrolló una compleja negociación que intentó contener a los más de 15 partidos que integran el Frente de Todos, como el PJ, La Cámpora y el Frente Renovador. Finalmente, ell Frente de Todos dio a conocer anoche, a poco menos de una hora del cierre de listas, los primeros nombres de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, con Sergio Massa en primer lugar. Según esa nómina, a Massa le siguen Luana Volnovich (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Cristina Álvarez Rodríguez (FpV) y el líder de La Cámpora, Máximo Kichner. Los cuatro son diputados nacionales en la actualidad y van por la renovación de su banca. #Dato Elecciones 2019 - Campana: los candidatos titulares de las listas que participarán de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. No habría internas en nuestra ciudad. pic.twitter.com/losA3liv4S — Pablo Scoccia (@chuecosco) 23 de junio de 2019

