La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Las ocho fórmulas presidenciales que habrían sido anotadas para las PASO







Entre las mismas, se destacan Juntos Somos el Cambio (Macri-Pichetto), el Frente de Todos (Fernández-Fernández) y Consenso Federal (Lavagna-Urtubey). Los ocho espacios que competirán en los comicios presidenciales tenían plazo hasta las 23:59 de ayer sábado para inscribir sus fórmulas presidenciales. El pasado viernes Consenso Federal 2030 anotó ante la Justicia Electoral el binomio integrado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Por su parte, el espacio oficialista Juntos Somos el Cambio buscará la reelección de la mano de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex presidenta y senadora nacional Cristina Kirchner es la fórmula que anunció el Frente de Todos, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista. Integrado por el PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el MST, el Frente de Izquierda-Unidad aspira a dar el batacazo en las elecciones de la mano del diputado nacional Nicolás del Caño como precandidato a Presidente junto a su par de la Cámara baja Romina del Plá como postulante a vicepresidenta. El ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión buscará el Sillón de Rivadavia por el frente provida Nos, acompañado en la fórmula por Paola Miers, una abogada y especialista en diagnóstico por imágenes de 43 años.



