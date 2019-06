La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Breves: Noticias de Actualidad







EN GRAVE ESTADO Una adolescente argentina de 15 años se encontraba en grave estado de salud en República Dominicana. Candela Aylen Saccone estaba de vacaciones con su familia en Punta Cana cuando sufrió un edema cerebral, según trascendió. Pese a la gravedad del cuadro, la familia denunció que tardó dos días en conseguir que la empresa de asistencia médica que había contratado autorizara el traslado al hospital de la capital de República Dominicana, Santo Domingo, donde finalmente fue internada. La adolescente sufrió un desmayo cuando estaba por regresar a la Argentina y fue atendida por personal médico del hotel. Luego, fue trasladada a un centro médico de Punta Cana, donde los médicos le diagnosticaron cetoacidosis diabética y su cuadro empezó a agravarse. MUERTE DEL MÉDICO El policía que mató el viernes a un médico de un tiro en la cabeza en la localidad bonaerense de Burzaco, presuntamente al confundirlo con un ladrón, declaró ayer que, cuando llegó a la casa, el profesional le apuntó con un arma y que le disparó porque temió por su vida, informaron ayer fuentes judiciales. Se trata del oficial Horacio Elías Godoy, quien fue indagado por el fiscal de Lomas de Zamora Pablo Rossi acusado del homicidio del médico homéopata Ricardo Tassara (64), y que tras dar su versión de los hechos continuará detenido por la investigación en curso. ISLAS MALVINAS El canciller Jorge Faurie raticará el próximo martes en Nueva York el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al exponer ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a una delegación que incluye dirigentes de la oposición como Daniel Filmus y Jorge Argüello, y ex combatientes. Así lo confirmaron a Télam fuentes oficiales, que precisaron que Faurie viajará también acompañado por los senadores Federico Pinedo y Julio Cobos, y la diputada del PRO Cornelia Schmidt Liermann, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores. EXPORTACIÓN DE GAS La creciente producción de gas natural en la Argentina junto con los costos competitivos del transporte internacional permitirán posicionar al país como "una fuente emergente" de suministro de GNL a Asia, en períodos de contraestación, por volúmenes de hasta 24 millones de metros cúbicos diarios para 2024. Así se desprende de un informe de la consultora internacional Wood Mackenzie, especializada en los mercados de energía, productos químicos, energías renovables y minería, que destaca que "la demanda global de GNL está mostrando una estacionalidad creciente". PROTESTA FLUVIAL Isleños volvieron a protestar ayer en el Delta bonaerense en rechazo al aumento del 161% del pasaje del transporte público fluvial (turista) y de más de 40 % para los locales que rige desde el sábado pasado. Isleño de Tigre, desde el lugar de la protesta, agregaron que con el incremento del precio del transporte los que viven en el Delta "van a dejar de recibir visitas y los isleños ya no van a poder viajar a ningún lado". "La recomposición de los aumentos del transporte va a la gente y acá no es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, porque no hay otras opciones, somos rehenes de las empresas", añadió.



