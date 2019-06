La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Opinión:

Mucho por hacer, poco que agregar

Se conocieron esta semana los datos oficiales del desempleo y la pobreza en el país, sin cambio de modelo no parece haber alternativa. El PIB argentino se contrajo nada menos que -6% interanual en el primer trimestre de este año. Una medición de INDEC que suma a varias presentadas esta semana. ¿Cuáles son los caminos que ofrece la nueva alianza Juntos por el Cambio? Pichetto Un tweet muy gracioso reza: - Qué somos?!! Antiperonistas, - Qué vamos a votar?!! A un peronista. Y leyendo más en detalle uno comprende: son las virtudes que los no peronistas mentan sobre los peronistas que necesitan, lo que los lleva a justificar su elección. Es un peronismo inventado por el oficialismo aquel de la gobernabilidad. - ¿Qué aporta realmente Pichetto?, - Gobernadores. Pero ni siquiera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti quiso fotografiarse con el presidente luego de su rotunda victoria, y era de Alternativa Federal. Un armado político, que desconocemos si sigue existiendo. Desempleo La recesión económica que asiste al país desde hace al menos un año logró el récord que todos esperaban. Después de 13 años, el desempleo alcanzó los dos dígitos y llegó al 10,1% en el primer trimestre de 2019, según la medición del INDEC. Más de la mitad de los desocupados del país viven en el conurbano, lo cual significó, de acuerdo a la última medición, que aproximadamente 130 mil personas se quedaron sin trabajo en nuestra región de un año a otro. Según especialistas, el incremento de la tasa de desempleo durante la administración de Cambiemos reconoce dos orígenes. Entre 2016 y 2017 ocurre por un aumento de la cantidad de personas que salen a buscar trabajo, probablemente debido a la caída de los ingresos familiares. Pero a partir de 2018 la tasa de desempleo aumenta directamente por la pérdida de puestos de trabajo (es decir, por el numerado y no por el denominador del ratio). Un segundo rasgo que caracteriza a este período de administración macrista es el incremento del trabajo por cuenta propia en detrimento de otras figuras laborales reguladas por convenios colectivos de trabajo. Así, a mediados de 2015 el 77% del trabajo se realizaba en relación de dependencia mientras que a comienzos de 2019 esa proporción disminuyó al 74%. La reducción de la homologación de los convenios colectivos de trabajo es otro rasgo de la administración macrista. Durante los dos primeros trimestres de 2018 se encontraron niveles tan bajos de negociación que para encontrar una situación similar deberíamos retrotraernos hasta la década del 90, sostiene el especialista David Trajtemberg. Pobreza Al borde la pobreza quedó buena parte de la clase media. Con mediciones muy generosas como suelen ser las estadísticas oficiales, se conoció la semana pasada también la medición de la pobreza e indigencia en Argentina según datos de INDEC. Si el ingreso promedio de un hogar está entre $ 24.000 y $ 32.000, dependiendo sean de 3 a 5 integrantes, esa familia es técnicamente pobre. Es el caso de quienes trabajan diariamente en la administración pública, en rangos inferiores, o los docentes, el caso de una familia con hijos y un cónyuge desempleado. No basta con percibir dos salarios mínimos vitales y móviles ($ 12.500 brutos desde marzo) para cubrir la canasta básica de consumo de una familia tipo. La medición de la indigencia se circunscribe a una canasta de consumo exclusivamente alimentaria. La suba del precio de los alimentos, según la última medición de INDEC, fue del 65% interanual en mayo. Son cientos de miles de familias que tienen a sus chicos con problemas alimentarios y de salud en este contexto. Una medición complementaria a INDEC, que viene realizando la Universidad Católica Argentina suele complementar los anuncios oficiales; dicha medición presentada el pasado 6 de junio arrojó que el 30% de los niños argentinos padecen problemas alimentarios. Un récord histórico.







