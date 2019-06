La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Gardel en Campana Amanecer Literario







Raúl Berra y Alberto Arrighetti presentarán una charla sobre el Zorzal Criollo este martes a las 17. Recita Marcelino Dovidas y canta Marta Acosta. El paso de Gardel por Campana. "Nadie duda que Carlitos era francés, y más tarde se nacionaliza argentino. El tema es que durante la Primera Guerra Mundial lo podían llegar a mandar a buscar por desertor. Como acá tenía entradas en la policía, andaba flojo de papeles. Entonces, gracias a un contacto, consigue papeles uruguayos como resguardo, hasta que finalmente logra nacionalizarse argentino", comenta Alberto "el Puma" Arrighetti quien junto a Raúl Berra presentan este martes una charla sobre Carlos Gardel. Todo tendrá lugar a partir de las 17 en la sede de Campana Amanecer Literario, Becerra 876. Las dos otras de la presentación, incluirá grabaciones como el primer tango registrado por el Zorzal Criollo: Mi noche triste; videoclips; además de un recorrido por su vida, incluyendo relaciones sentimentales, sus guitarristas y amigos, tales como el jockey Irineo Leguisamo, o el músico Astor Piazolla quien podría haber fallecido junto a Gardel con sólo 13 años. "Gardel le pidió a Nonino que lo deje llevar a Astor, quien ya tocaba el bandoneón, de gira. Pero le dijo que no. En 1978, Piazolla le escribe una carta a Gardel, en la que le dice: "Algún día nos encontraremos en el último piso. Esperame, pero... no te mueras nunca", dice Arrighetti con una sonrisa, y se lamenta que sólo queden testimonios orales y ningún registro escrito sobre el paso de Gardel por Campana. "Fue el 1 de mayo de 1933. Se presentó en el cine Moderno, de la calle 25 de mayo y San Martín, que ya no está. Hizo dos funciones. En la segunda, pidió que dejen pasar a la gente que quedó afuera porque no podía pagar la entrada".

Piazolla, Gardel y Lusiardo en “El día que me quieras", filmada en 1935. Ese mismo año, Gardel fallece en Medellín.



