La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 23 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DRAVET Fue impulsado en el año 2014 por asociaciones de pacientes en todo el mundo con el objetivo de concientizar y dar a conocer esta enfermedad, conseguir financiación para su investigación y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El Síndrome de Dravet es una enfermedad genética que aparece entre los 4 y 12 meses de vida con crisis epilépticas frecuentes y farmacoresistentes que conllevan al retraso mental, retraso en el lenguaje y alteraciones motoras graves. En la actualidad no existe cura para la enfermedad y las opciones de tratamientos son muy limitadas. Es considerada una enfermedad rara al afectar a 1 de cada 20.000 nacidos.



CARLOS GARDEL CANTA POR ÚLTIMA VEZ Ocurrió en el año 1935, en el marco de su gira por Latinoamérica, Carlos Gardel se presentó en una audición especial en la radio "La voz de Víctor" ante miles de personas que coparon el estudio y la plaza Bolívar. Entre los tangos que cantó estaban "Cuesta Abajo", "Tengo miedo de tus ojos", "El carretero", "Melodía de arrabal" y "Silencio" Antes de cantar su último tango, dijo: "Antes de mi última canción quiero decirles que he sentido grandes emociones en Colombia, gracias por tanta amabilidad, encuentro en la sonrisa de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos, un cariñoso afecto para mí, la emoción no me deja hablar, gracias y hasta siempre" Y dicho esto comenzó a cantar "Tomo y obligo", tango con música hecha por él mismo y letra de Manuel Romero. Al día siguiente, falleció producto del choque entre dos aviones en el Aeropuerto Las Playas de Medellín.



NINTENDO LANZA LA NINTENDO 64 Un día como hoy en el año 1996, Nintendo lanzaba en Japón su cuarta consola de sobremesa: la Nintendo 64. Desarrollada para suceder a la Super Nintendo y competir contra la Saturn de Sega y la Playstation de Sony, fue la primera videoconsola de 64 bits. Algo que la puso en desventaja frente a su competencia fue el almacenamiento de los juegos en forma de cartuchos por generarle más costos y limitar la cantidad de juegos disponibles. Aun así, revolucionó el mundo de los videojuegos al disponer los botones del control en cruz, especialmente diseñados para juegos en entornos tridimensionales. En su primer día se vendieron más de 500.000 unidades, cifra que ascendió a 35.000.000 durante el período que estuvo a la venta en el mercado. El juego que más se destacó fue el Super Mario 64, denominado por muchos jugadores "como el mejor videojuego de todos los tiempos".



Efemérides del día de la fecha: 23 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: