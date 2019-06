La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/jun/2019 Vuelos y Vacaciones:

Barbados

Publicidad Entre el mar Caribe y el océano Atlántico, en las Antillas Menores, se esconde una isla que para muchos argentinos no resulta tan común. Tal vez porque pensamos que está muy lejos, porque nunca ha estado en la lista de lugares por visitar o seguramente también porque la conectividad aérea no ha sido buena hasta ahora. Se trata de Barbados y es uno de los destinos más cotizados del momento. Rihanna lo volvió popular desde que se supo que este es su país de nacimiento. Pero Barbados es mucho más que la cuna de esta cantante: es el destino ideal para unas vacaciones inolvidables. La isla, con una superficie total de 431 kilómetros cuadrados y cuyo epicentro turístico y hotelero queda en Bridgetown, su capital, disfruta de un clima tropical que permanece entre 26 y 31 grados todo el año. Cuenta con playas paradisiacas de arena blanca, paisajes llenos de color y una agenda cultural para no perderse. Turistas de todo el mundo que buscan opciones de descanso (para casarse o pasar la luna de miel, para las vacaciones en familia o reuniones de trabajo) encuentran en Barbados una excelente opción gracias a su gran variedad de servicios: desde los más lujosos, en hoteles seis estrellas, hasta una estadía modesta pero cómoda, a la orilla del mar. La historia y la cultura de Barbados tuvieron influencias de otras islas ya que fue una colonia inglesa durante más de 3 siglos. En la isla se habla inglés, por lo tanto se maneja del lado izquierdo, sus habitantes son muy educados y conservan costumbres y tradiciones de las islas del Viejo Mundo. La mezcla de la rigidez británica con la frescura caribeña dio como resultado uno de los mejores destinos del Caribe que ya lleva más de 50 años como país independiente. Playas de ensueño: Barbados es conocido como un auténtico edén en la tierra debido a sus asombrosas playas de arena blanca y aguas cálidas y cristalinas. Son espacios realmente idílicos que harán las delicias tanto para el turista que desee descansar tomando sol, como para aquellos que prefieran practicar deportes acuáticos. Crane Beach es una de las más famosas playas y, de hecho, está incluida en la lista de las 10 mejores zonas costeras del mundo. Eso sí, antes de sumergirse en esta bahía conviene prepararse para soportar las fuertes olas que la castigan, no es recomendable acudir con niños. Por su parte, Brownes Beach es una gran bahía que parte de la capital de la nación, Bridgestown. Es ideal para relajarse, darse un chapuzón y tomar algo en cualquier bar de los alrededores. Pero en Barbados no todo es sol y playa, hay mucho más por descubrir. Destino de compras: La isla también se convierte en un excelente destino para ir de shopping, ya que los turistas no pagan impuestos. Basta con que muestren su pasaporte para comprar lo que quieran, a buen precio. Las tiendas de mayor demanda se encuentran ubicadas en Bridgetown y Limegrove Lifestyle Centre. Buceo: Las costas que rodean la isla están consideradas increíbles por buceadores expertos de todos los rincones del planeta. Para muchos, Barbados es considerado la auténtica perla del Caribe. Probablemente se debe a que en esta zona el océano mezcla las tonalidades del más profundo azul del Atlántico con algunos de los más hermosos matices de turquesa del mar Caribe. En sus fondos marinos hay numerosos barcos hundidos, verdaderos paraísos para los buceadores, que podrán contemplar los extraños jardines que se han formado a partir de barcos naufragados. El interior de Barbados: El principal motivo para visitar Barbados son sus playas y las compras, pero una vez que hemos llegado allí hay que chusmear también por su interior, que es prácticamente plano. Por sus rutas y caminos se descubren molinos tradicionales de caña de azúcar, o mansiones coloniales que nos hablan de la época de ocupación británica. No obstante, todo el que tenga la oportunidad de viajar a Barbados y se decida a alejarse algún día de sus alucinantes playas para conocer el interior, le recomendamos especialmente un lugar: se trata de la Cueva Harrison: Esta misteriosa y original caverna se ha convertido en una de las mayores atracciones del país caribeño. El acceso tiene lugar mediante un diminuto y divertido trencito eléctrico que aproxima al turista a las partes más bellas de la cueva. En su interior destaca el Gran Salón, un enorme espacio plagado de gigantescas estalactitas y estalagmitas. Otra de sus más emblemáticas salas ha sido denominada The Village por su extraordinaria semejanza con un pueblo que podría ser habitado por hadas. Para el paladar: Entre los platos más destacados están el pescado frito, el cou-cou y el jug jug. Uno de los lugares más reconocidos para probarlos es el Oistins Fish Fry, una importante feria de pescados que combina una muestra gastronómica con espectáculos de música y danza. Oistins Bay Garden es otra propuesta de comida al aire libre, con muestras artísticas en vivo. Y no podemos dejar de mencionar al Ron: Esta dulce y deliciosa bebida alcohólica tuvo su origen en esta pequeña isla. Los lugareños aprendieron a obtenerla a partir de la fermentación de la caña de azúcar. Allí aún se puede visitar el alambique tradicional más antiguo del planeta. La destilería Mount Gay Distillery abrió sus puertas en 1703, cuando esta sabrosa bebida todavía carecía de nombre y se solía hacerse referencia a él bajo el seudónimo de mata-diablos. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

